Leeuwinnen schrijven in dubbel opzicht historie met plek bij laatste vier

De Oranje Leeuwinnen hebben de halve finale van het WK in Frankrijk weten te bereiken. Italië werd in een snikheet Valenciennes met 0-2 opzij gezet, door doelpunten van Vivianne Miedema en Stefanie van der Gragt. De formatie van bondscoach Sarina Wiegman plaatst zich niet alleen voor de halve finale tegen Zweden of Duitsland, maar pakt met de plaats bij de laatste vier tevens een ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Wiegman bracht tegen Italië dezelfde opstelling in het veld als in de met 2-1 gewonnen achtste finale tegen Japan. Ook Lieke Martens, die in aanloop naar de kwartfinale met een teenblessure kampte, stond aan de aftrap. Nederland pakte in de beginfase het initiatief in handen, wat al snel resulteerde in gevaarlijke voorzetten van Shanice van de Sanden en Martens. Na achttien minuten kreeg Italië echter de eerste grote kans. Valentina Bergamaschi dook vrij op voor doelvrouw Sari van Veenendaal, maar zij kon haar poging geen kracht bijzetten.

In een betrekkelijk matige eerste helft had Nederland het bijzonder lastig met Italië, dat de formatie van Wiegman aan de bal liet en zelf de beste kansen kreeg. Na Bergamaschi was ook Valentina Giacinti bijzonder gevaarlijk, maar haar schot belandde een metertje naast het doel van Van Veenendaal. Vlak voor rust kregen de Oranje Leeuwinnen vanuit een vrije trap een kans geboden, al bracht Sherida Spitse de Italiaanse doelvrouw Laura Giuliani niet in de problemen. Nederland begon vervolgens sterk aan de tweede helft, met kansen voor Miedema, Jackie Groenen en Martens.

Kort na rust greep Wiegman in door Lineth Beerensteyn in het veld te brengen voor Van de Sanden. Snel daarna was Nederland tot dan het dichtst bij een treffer, toen Daniëlle van de Donk de lat raakte. Nadat Spitse nog net naast had geschoten, was het na zeventig minuten raak voor Nederland. Miedema verschalkte Giuliani met een uitstekend geplaatste kopbal en brak de wedstrijd daarmee open. Tien minuten voor tijd gooide Nederland de wedstrijd in het slot. Van der Gragt kopte een vrije trap van Spitse, die voor de tweede keer als aangever fungeerde, tegen de touwen en bepaalde de stand daarmee op 0-2.

Italië zocht in de slotfase nog naar een aansluitingstreffer, maar wist Van Veenendaal niet echt in de problemen te brengen. Nederland wist de veilige marge van twee over de streep te trekken en staat zich daardoor komende woensdag in de halve finale van het WK in Lyon tegenover Duitsland of Zweden. Zaterdagavond moet blijken wie de tegenstander van Oranje zal worden. Met een plek bij de laatste vier hebben de Oranje Leeuwinnen zich in ieder geval al voor het eerst in de historie verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen.