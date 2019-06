‘Ik ben niet gekomen om heel wat jaren in Jong Ajax te spelen’

Ajax werkte zaterdagmiddag zijn tweede oefenduel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen af. De Amsterdammers speelden tegen het Deense Aalborg BK met 1-1 gelijk, door doelpunten van Tom van Weert en Danilo Pereira. Voor Kik Pierie vormde de oefenwedstrijd de afsluiting van zijn eerste week in Amsterdamse dienst.

“Het was fijn om te wennen aan de manier van spelen van Ajax, want hoe je het ook wendt of keert: het is toch nieuw. Ik ben tevreden over de afgelopen week, het is fijn dat we begonnen zijn. Er is sprake van een andere manier van spelen ten opzichte van sc Heerenveen, ondanks dat beide teams wel spelen vanuit eigen initiatief”, zegt Pierie in gesprek met Ajax TV. “Ik heb deze week zeker termen gehoord die ik nog niet kende. Die tactieken ga ik nog niet verklappen, dat zullen jullie tijdens het seizoen wel zien.”

Pierie kende al enkele nieuwe medespelers. “Ik kende een paar jongere gasten al van de jeugdelftallen van Oranje: Sven Botman, Perr Schuurs, Jurgen Ekkelenkamp”, zegt de verdediger. Tijdens het trainingskap in De Lutte deelde Pierie een kamer met Carel Eiting. “Dat is een leuke gast. We lijken wel een beetje op elkaar, ik heb veel gelachen met Carel. Na deze week ben ik vooral trots. Je speelt ineens voor de beste club van Nederland.”

“Alles ademt topsport, professionaliteit en een bepaalde mentaliteit. Ik wil niet zeggen dat dat bij Heerenveen niet zo was, maar bij Ajax vele malen meer. Het draait maar om één ding: winnen”, voegt Pierie toe in een interview met de NOS. Hij hoopt zo snel mogelijk een basisplaats te veroveren in het eerste elftal van Ajax. “Feit is dat Ajax vorig seizoen een prachtige prestatie heeft geleverd. Het wordt niet makkelijk, maar ik ben niet gekomen om heel wat jaren in Jong Ajax te spelen. Dan heb ik iets niet goed gedaan.”