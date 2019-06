Messi haalt uit naar ‘schande’: ‘Als een konijn, het ging alle kanten op'

Argentinië bereikte vrijdagavond de halve finale van de Copa América, door Venezuela met 0-2 te verslaan. La Albiceleste strijden met gastland Brazilië om een plaats in de eindstrijd van het toernooi. Lionel Messi weet vooralsnog geen potten te breken op de Copa América en noemt de erbarmelijke velden in Brazilië als oorzaak daarvan.

“Ik speel nog niet mijn beste Copa América. Om eerlijk te zijn, de velden hier zijn een schande. Het is heel moeilijk om de bal te controleren en te dribbelen. De bal was als een konijn, het ging alle kanten op met dit veld. Het enige dat we kunnen doen, is proberen ons zo goed mogelijk aan te passen aan de situatie”, zo tekent Sport op uit de mond van Messi. Door doelpunten van Lautaro Martínez en Giovani Lo Celso rekende Argentinië af met Venezuela in de kwartfinale.

Argentinië overleefde als nummer twee de groepsfase met Colombia, Paraguay en Qatar. Paraguay hield Brazilië op een 0-0 gelijkspel in de kwartfinale, maar zag de Goddelijke Kanaries na strafschoppen aan het langste eind trekken. Daardoor wacht in de halve finale de kraker tussen Brazilië en Argentinië. “De velden zijn echt verschrikkelijk. Dat helpt je niet om in balbezit te blijven, want je hebt secondes langer nodig en de bal stuitert vervelend. We hebben uiteindelijk goed gepresteerd en hebben de overwinning over de streep getrokken.”