Ajax komt niet verder dan gelijkspel tegen Deense middenmoter

Ajax is in zijn tweede oefenduel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel tegen Aalborg BK. De Deense club kwam in de eerste helft via Tom van Weert op voorsprong en kreeg enkele levensgrote kansen om de score uit te breiden. In het begin van de tweede helft kwam Ajax via Danilo Pereira op gelijke hoogte en dat bleek uiteindelijk de eindstand. Eerder deze week waren de Amsterdammers met 2-11 te sterk voor Quick'20.

Tegen Aalborg BK, afgelopen seizoen de nummer zeven de Deense Superligaen, begon Ajax-trainer Erik ten Hag met onder meer Bruno Varela, Lisandro Magallán, Kik Pierie en Lisandro Martínez in de defensie. Bij Ajax waren de internationals nog niet van de partij. Het elftal van de Deense club herbergde ook de nodige bekende namen, met Lucas Andersen (ex-Ajax en -Willem II), Kasper Kusk (ex-FC Twente) en Van Weert (ex-FC Den Bosch, -Excelsior en -FC Groningen). Ajax kende een sterke start en kreeg al snel kansen via Victor Jensen, Václav Cerny en Klaas-Jan Huntelaar.

Gaandeweg de eerste helft verloor Ajax echter de controle, wat na zeventien minuten resulteerde in een treffer voor Aalborg. Kusk kwam vrij binnen het strafschopgebied en zag zijn poging in eerste instantie nog gekeerd worden door Bruno Varela, maar Van Weert was er als de kippen bij om de rebound tegen de touwen te werken. Via Andersen en Kusk kreeg Aalborg grote kansen om de score nog voor rust uit te bouwen, maar de beste mogelijkheid was voor Van Weert.

De Nederlandse spits mocht aanleggen vanaf elf meter, nadat Magallán Andersen had gevloerd. Van Weert vuurde echter over, waardoor de schade voor Ajax in de eerste helft beperkt bleef. De Amsterdammers kwamen in de tweede helft beter uit de kleedkamer en kwamen redelijk snel op gelijke hoogte. Danilo liet eerst nog een levensgrote kans liggen, maar maakte dat kort daarna goed met de gelijkmaker. Via Dani de Wit en Kusk waren er in het restant nog kansen om de score te veranderen, maar de 1-1 stand bleef op het scorebord.