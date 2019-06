Martens kan toch spelen bij Oranje Leeuwinnen in kwartfinale tegen Italië

Lieke Martens heeft ‘gewoon’ een basisplaats bij de Oranje Leeuwinnen in de wedstrijd tegen Italië in de kwartfinale op het WK. De aanvalster van Barcelona kampte de afgelopen dagen met een blessure aan haar teen en bondscoach Sarina Wiegman schatte de kans op haar meespelen op ‘fifty-fifty’. Ze is nu dus klaarblijkelijk toch fit genoeg om mee te kunnen spelen tegen Italië.

Doordat Martens van de partij is, verandert er niets aan de opstelling van Nederland ten opzichte van de met 2-1 gewonnen wedstrijd in de achtste finale tegen Japan. Het betekent dat Sari van Veenendaal het doel van de Oranje Leeuwinnen verdedigt en dat de defensie bestaat uit Desiree van Lunteren, Stefanie van der Gragt, Dominique Bloodworth en Merel van Dongen. Sherida Spitse, Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen vormen het middenveld tegen Italië.

De voorste linie bestaat uit Martens, Vivianne Miedema en Shanice van de Sanden, wat betekent dat Lineth Beerensteyn andermaal op de bank moet plaatsnemen. In Valenciennes strijden Nederland en Italië niet alleen om een plaats in de halve finale van het WK. De winnaar van het treffen pakt tevens een ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.