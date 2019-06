Garry Rodrigues staat voor terugkeer in Turkije

Door de komst van Luka Jovic en Eden Hazard is Gareth Bale overbodig bij Real Madrid. Ondanks zijn weinig rooskleurige perspectief heeft de Welshman geweigerd om de Koninklijke deze zomer te verlaten. (Cadena SER)

Barcelona zal de komst van Antoine Griezmann begin juli wereldkundig maken. De Fransman, die overkomt van Atlético Madrid, wordt dan nog voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen gepresenteerd in het Camp Nou. (Onda Cero)

Door de vraagprijs van Arsenal, die vijftig miljoen euro bedraagt, haakt AC Milan af voor Lucas Torreira. In plaats daarvan willen i Rossoneri het middenveld versterken met Jordan Veretout van Fiorentina en Dennis Praet van Sampdoria. (Sportitalia)