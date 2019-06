Van Nistelrooij krijgt bij PSV beschikking over ‘kopsterke en dodelijke’ spits

Simon van Duivenbooden vervolgt zijn carrière bij PSV, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De zeventienjarige aanvaller komt over van Vitesse en ondertekent in Eindhoven een driejarig contract, dat hem tot medio 2022 aan de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen verbindt.

De jonge aanvaller sluit komend seizoen aan bij de Onder-19 van PSV, dat onder leiding staat van Ruud van Nistelrooij. In het bijzijn van familie en hoofd jeugdopleiding Ernest Faber zette Van Duivenbooden zijn handtekening onder een contract bij de Eindhovenaren. PSV bestempelt hem als ‘een talentvolle aanvaller’. “Ik ben kopsterk, dodelijk in de zestien en ik heb een fantastisch schot”, zo stelt Van Duivenbooden zichzelf voor op de website van PSV.

Van Duivenbooden speelde sinds 2017 in de jeugdopleiding van Vitesse, dat hem wegkaapte bij amateurclub Alphense Boys. In het afgelopen seizoen was de spits in de Onder-17 van de Arnhemmers goed voor 24 doelpunten en 6 assists in 29 wedstrijden. Bij Vitesse speelde Van Duivenbooden in eerste instantie als middenvelder, maar uiteindelijk is hij in de afgelopen jaren omgeturnd tot aanvaller.

PSV maakt tegelijkertijd bekend dat Dennis Vos zijn eerste profcontract heeft ondertekend. De zeventienjarige verdediger speelt al tien jaar in de jeugdopleiding van de Eindhovenaren en heeft zich nu tot medio 2022 aan de club verbonden. Ook Vos maakt deel uit van de Onder-19 van PSV.