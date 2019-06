‘Juventus en Roma akkoord over ruildeal plus tien miljoen euro’

Leonardo Spinazzola maakt de overstap van Juventus naar AS Roma, terwijl Luca Pellegrini de omgekeerde weg bewandelt. De onderhandelingen tussen de twee clubs uit de Serie A verliepen voorspoedig en worden op korte termijn afgewikkeld. Vrijdag kwamen beide clubs tot een akkoord, waarna de twee spelers zaterdag een medische keuring ondergaan in Rome en Turijn.

Juventus heeft de waarde van Spinazzola bepaald op 25 miljoen euro. De waarde van Pellegrini ligt volgens beide clubs tien miljoen euro lager, waardoor Roma hem naar Juventus laat gaan en tien miljoen euro betaalt voor Spinazzola. De twee linksbacks ondergaan zaterdagochtend een medische keuring bij hun nieuwe club.

Spinazzola is een 26-jarige verdediger die werd opgeleid bij Juventus. Tot een absolute doorbraak bij la Vecchia Signora kwam het niet. Tijdens een verhuurperiode van twee seizoenen maakte hij grote indruk in het shirt van Atalanta. Het afgelopen seizoen droeg hij het shirt van Juventus, maar kwam hij niet verder dan veertien wedstrijden, waarin hij goed was voor een doelpunt en een assist.

Met Pellegrini haalt Juventus een twintigjarige verdediger in huis. Hij maakte indruk als jeugdinternational op het WK Onder-20 met Italië. Het afgelopen halfjaar speelde hij op huurbasis voor Cagliari. Het contract van Pellegrini, die de volledige opleiding van Roma doorliep, liep door tot de zomer van 2022.