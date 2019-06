Lippi plaatst De Ligt boven legendes: ‘Dit heb ik nog nooit gezien’

Matthijs de Ligt is volgens binnen- en buitenlandse media hard op weg naar Juventus. De negentienjarige aanvoerder van Ajax moet tussen de 70 en 75 miljoen euro kosten en verkiest een overstap naar de Italiaanse grootmacht boven een contract bij Barcelona en Paris Saint-Germain. Marcelo Lippi, die twee periodes trainer was in Turijn, denkt dat Juventus er goed aan doet om de winnaar van de Golden Boy Award in huis te halen.

Volgens de ex-trainer van onder meer Internazionale, Napoli en Juventus is De Ligt de ontbrekende schakel op weg naar groot succes in Europa. “Met De Ligt gaat Juventus er kwalitatief enorm op vooruit”, aldus de voormalig bondscoach van Italië, die misschien wel de sterkste achterhoede ter wereld voorziet. “Met Bonucci en Chiellini kan De Ligt de sleutel zijn om Juventus nóg sterker te maken. Met hem in de ploeg kan ieder doel bereikt worden, zelfs het winnen van de Champions League.”

Volgens Sky Italia kan De Ligt een vijfjarig contract tekenen in Turijn. Hij gaat acht miljoen euro per jaar verdienen, een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot twaalf miljoen per jaar. “Juve, jullie halen een fenomeen in huis”, vervolgt Lippi zijn lofzang in Tuttosport. “Van Nesta tot Baresi, Maldini tot Ferrara en Cannavaro tot Materazzi, ik heb veel uitstekende verdedigers voorbij zien komen, maar op negentienjarige leeftijd was geen van allen zo sterk als De Ligt.”

In het contract van De Ligt wordt naar verluidt een ontsnappingsclausule van 150 miljoen euro opgenomen. Italiaanse media meldden dat deze clausule de sleutel was om de Ajax-verdediger te overtuigen. Paris Saint-Germain wilde ver gaan voor de verdediger, maar kan door de regelgeving in Frankrijk een dergelijke clausule niet aanbieden. PSG lijkt daardoor afgehaakt, terwijl Barcelona de strijd lijkt te hebben opgegeven.