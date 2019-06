Tagliafico treft Neres in Copa América: ‘Misschien krijgen we de kans’

Argentinië plaatste zich vrijdagavond ten koste van Venezuela (0-2) voor de halve finales van de Copa América. In de halve eindstrijd staat de kraker tegen Brazilië op het programma. Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico komt mogelijk op het veld te staan tegen David Neres. Laatstgenoemde begon het toernooi als basisspeler, maar is door bondscoach Tite inmiddels gedegradeerd tot bankzitter. Tagliafico hoopt Neres tegen te komen in de halve finale.

“Ik ben blij, erg blij. We hebben de halve finale bereikt en ook al kunnen we nog veel verbeteren, we zijn tevreden met de volgende stap", zei de basisklant na afloop van het duel met Venezuela in het Maracaña. Tagliafico debuteerde in juni 2017 voor de nationale ploeg tegen Brazilië, de tegenstander van aanstaande dinsdag. “Dat was een mooi moment voor mij. En we wonnen met 1-0. Ik hoop dat de volgende wedstrijd ook zo'n uitslag krijgt.”

Neres begon de eerste twee groepswedstrijden vanuit de basis, maar werd gepasseerd voor de laatste twee duels. Everton heeft zijn plekje ingenomen. “Ik hoop dat we elkaar kunnen zien op het veld”, aldus Tagliafico na het bereiken van de halve finale, geciteerd door het Algemeen Dagblad. “Het zou leuk zijn om hem te ervaren als tegenstander in plaats van een ploeggenoot. Dat is nog nooit gebeurd. Misschien krijgen we de kans.”

Tagliafico zette aan het einde van het afgelopen seizoen zijn handtekening onder een nieuw contract bij Ajax. In de verbintenis werd een belofte opgenomen dat de back ook komend seizoen in Amsterdam speelt. “Eigenlijk is het hetzelfde contract, niets nieuws, er is alleen een jaar bijgekomen. Misschien kunnen we het jaar daarna kijken naar een vertrek, als de club wil en we beiden profiteren. Voor nu is het idee om een jaar langer te blijven.”