Heracles en Dalmau in de clinch; spits plaatst bewijs op Instagram

Adrián Dalmau heeft zijn zinnen gezet op een vertrek bij Heracles Almelo, zo bleek vrijdag. De aanvaller was afgelopen seizoen goed voor negentien competitiedoelpunten en wil nu profiteren van de interesse vanuit het buitenland. Maccabi Tel Aviv wil een miljoen euro voor hem betalen, maar voorlopig werkt Heracles niet mee. Dalmau is boos en is vrijdag in protest gegaan. Technisch manager Tim Gilissen en zaakwaarnemer Hector Peris Ros doen hun verhaal in TC Tubantia.

Heracles houdt zijn poot voorlopig stijf omdat er niet genoeg geld wordt geboden. “Hij wil naar een andere club, maar het bod wat we voor hem hebben gekregen is bij lange na niet genoeg”, reageert Gilissen in het regionale dagblad. Dat het nog niet tot een transfer is gekomen leidt tot irritatie bij de 25-jarige spits. Hij weigerde vrijdag op de teamfoto te gaan en verliet het veld. Zaakwaarnemer Peris Ros heeft een andere uitleg. “Hij wilde wel op de foto, maar moest naar het ziekenhuis, omdat hij druk voelde op zijn hart. De stress is hem te veel geworden.”

Dalmau plaatste vrijdagavond een foto op Instagram waarop te zien is dat hij in het ziekenhuis behandeld wordt. “Ik ben erg teleurgesteld door het nieuws dat in de media is verschenen. Ik was in het ziekenhuis vanwege persoonlijke problemen”, aldus de spits op Instagram. Hij voegt er nog aan toe het jammer te vinden dat niemand hem belde. Volgens Gilissen steekt de vork anders in de steel. Een half uur voor de jaarlijkse elftalfoto zaten de twee nog samen aan tafel en was er niets aan de hand. “Hij zei: ik wil weg, ik wil niet op de foto. Het is niet over zijn gezondheid gegaan”, aldus Gilissen, die baalt van de situatie. “Het is sneu dat het zo loopt, dit was nergens voor nodig geweest.”

Dalmau heeft vanaf het begin van de voorbereiding op het nieuwe seizoen aangegeven dat hij weg wil bij Heracles. “Adrián verdient niet zo veel bij Heracles”, reageert Peris Ros. “Een normaal salaris, zoals jij en ik. Hij krijgt nu de kans om een mooie stap te zetten en zijn toekomst te veranderen. Hij kwam voor niets naar Almelo en Tel Aviv wil een miljoen voor hem betalen. Dat bedrag hadden we vorig jaar ook afgesproken. Maar Heracles stelt zich opeens heel negatief op, ze willen niet met ons praten. De situatie is te stressvol voor Adrián.”

Heracles vindt het bod van Maccabi Tel Aviv te laag. De manier waarop Dalmau zijn transfer probeert te forceren bevalt Gilissen allerminst. “Adrian gooit zijn kont tegen de krib, maar wij willen ons niet onder druk laten zetten door hem”, aldus de technisch manager. “Dat hij niet op de foto gaat, is een protest, wij keuren dat af. Het is jammer en geeft onrust en ruis. Adrian heeft het heel goed gedaan bij ons. Dat heeft hij aan zichzelf te danken en ook aan onze technische staf. Laten we niet het beeld schetsen dat Heracles een moeilijke club is waar je niet kunt vertrekken.”

Peris Ros wil een oplossing voor de situatie, die Dalmau te veel is geworden. “Ze bellen hem steeds waar hij is en hoe het gaat”, klinkt het. “Voor de elftalfoto werd gemaakt, moest hij naar het ziekenhuis. Vanwege de druk op zijn hart. Hij is niet naar huis gegaan, zoals ze denken. Hij doet niets verkeerd, hij heeft hard gewerkt voor de club. Hij kan alleen niet zo goed met de trainer, omdat die hem vorig jaar niet altijd opstelde. En nu lezen we in de media dat hij zich niet professioneel heeft gedragen. Dat kan toch niet? Dat is toch super onprofessioneel? Ik vind het een grote fout van de club.”