Pikante transfer Ryan Babel valt niet goed: ‘Veel agressieve reacties’

Ryan Babel zette vrijdag zijn handtekening onder een driejarig contract bij Galatasaray. De 32-jarige aanvaller komt transfervrij over van Fulham en gaat in Istanbul tweeënhalf miljoen euro per jaar verdienen. De Oranje-international speelde vorig seizoen ook nog voor Besiktas en bij die fans valt zijn overstap naar Galatasaray niet in goede aarde. De reacties die Babel kreeg op zijn keuze voor zijn nieuwe club waren dan ook niet allemaal positief, zo vertelt hij.

“Ik kan niet voor de fans van Besiktas spreken, maar ik denk dat de meesten wel teleurgesteld zijn. Ik heb ook heel veel agressieve reacties gekregen. Gelukkig waren er ook enkele fans die begrip en respect toonden”, legt Babel uit in gesprek met De Telegraaf. “Dat is voetbal. Ik ben niet de eerste die zo'n controversiële overstap maakt. Maar ik begrijp wel dat de Besiktas-fans gemengde gevoelens hebben bij deze overgang.”

Babel probeert de negatieve reacties van zich af te zetten en kijkt uit naar het nieuwe seizoen. “Ons doel met Galatasaray moet zijn om weer kampioen te worden. Daarom ga ik naar deze club. Ik heb ook persoonlijke doelen, maar die spreek ik nooit uit. Ik kijk uit naar het seizoen. Dan gaan we er weer wat moois van maken”, aldus Babel, die met Galatasaray de Champions League ingaat.

De ex-speler van onder meer Ajax en Liverpool kijkt uit naar de samenwerking met Ryan Donk, met wie hij in 2007 Europees kampioen werd met Jong Oranje. “Het is speciaal om weer in een team te spelen met Ryan. We hebben dezelfde zaakwaarnemer (Winny Haatrecht, red.) en zijn ook buiten het voetbal goede vrienden. Dat maakt het extra speciaal.”