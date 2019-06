Alexis Sánchez maakt het verschil voor Chili na misser Tesillo

Chili mag zich melden in de halve finales van de Copa América. De titelverdediger was in de kwartfinale na strafschoppen te sterk voor Colombia. Na negentig minuten spelen was er nog altijd niet gescoord in São Paulo, met een strafschoppenserie als gevolg. Alexis Sánchez verzilverde de winnende strafschop na een misser van de Colombiaan William Tesillo.

Chili was de bovenliggende partij en kreeg al vroeg in de wedstrijd een enorme kans via Charles Aránguiz. De middenvelder van Bayer Leverkusen kopte van dichtbij op doel, maar keeper David Ospina had een weergaloze redding in huis en voorkwam een achterstand. Een paar minuten later leek diezelfde Aránguiz Chili alsnog op voorsprong te schieten. Ospina had deze keer geen antwoord op zijn inzet, maar werd gered door de VAR. In een eerder stadium van de aanval stond Sánchez buitenspel en werd het doelpunt afgekeurd door scheidsrechter Néstor Pitana.

Het was een wedstrijd zonder veel kansen. De mogelijkheden die er waren kwamen voornamelijk voort uit dode spelmomenten. Twintig minuten voor tijd was het Arturo Vidal die scoorde. Echter, ook zijn doelpunt werd afgekeurd. Vlak voordat de middenvelder de bal tegen de touwen schoot, raakte de bal de arm van ploeggenoot Guillermo Maripán. Het feestje ging niet door en uiteindelijk moesten strafschoppen uitwijzen wie zich in de halve finale zou mogen melden.

James Rodríguez, Edwin Cardona, Juan Cuadrado en Yerry Mina hadden gescoord namens Colombia, toen Tesillo naast schoot. Namens Chili ging vervolgens Sánchez achter de bal staan en hij faalde niet. Zodoende gaat Colombia naar huis en is Chili nog altijd in de race voor de derde eindzege op rij in de Copa América. In de halve finale neemt Chili het in Porto Alegre op tegen de winnaar van het duel tussen Uruguay en Peru dat vanavond om 21.00 uur (Nederlandse tijd) wordt afgewerkt.