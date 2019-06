Copa América krijgt absolute kraker tussen Argentinië en Brazilië

Argentinië heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de halve finales van de Copa América. De Zuid-Amerikaanse grootmacht won in het Maracanã met 0-2 van Venezuela. Lautaro Martínez bezorgde Argentinië een vroege voorsprong, waarna de klus een kwartier voor tijd werd geklaard door Giovani Lo Celso. Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico speelde de gehele wedstrijd mee bij de Argentijnen, die in de halve finales zullen stuiten op gastland en aartsrivaal Brazilië.

Argentinië begon agressief aan de wedstrijd in het Maracanã en verschafte zichzelf de vroege voorsprong waar het op zinspeelde. Lautaro Martínez reageerde na een hoekschop attent op een afzwaaier van Sergio Agüero en opende uiteindelijk achter het standbeen de score: 0-1. Even later ging Lionel Messi aan de wandel met de bal, waarna de superster werd gestuit door een verdediger van Venezuela. Arbiter Wilmar Roldán raadpleegde na hevig appel van Messi vanwege vermeend hands de videoscheidsrechter (VAR), maar een strafschop voor de Argentijnen bleef uit.

De ploeg van bondscoach Carlos Borrello begon zo veelbelovend aan de wedstrijd, maar in het restant van de eerste helft werden er nauwelijks grote kansen meer gecreëerd. Venezuela oogde in aanvallend opzichtig onmachtig en was in de gehele eerste helft slechts één keer gevaarlijk: verdediger Jhon Chancellor kopte op slag van rust rakelings over uit een hoekschop. Argentinië dook in de blessuretijd nog eens dreigend op in het strafschopgebied, maar voormalig FC Twente-verdediger Roberto Rosales voorkwam met een uiterste krachtsinspanning dat Lautaro Martínez zijn tweede doelpunt van de avond kon maken.

Kort na de onderbreking was Lautaro Martínez opnieuw gevaarlijk na goed voorbereidend werk van Leandro Paredes, maar ditmaal schoot de spits van Internazionale op de buitenkant van de paal. De bedrijvige Lautaro Martínez moest kort erna verrassend genoeg plaatsmaken voor Ángel Di María. Venezuela ontbeerde kwaliteit, maar verweerde zich wel kranig. Het elftal van Rafael Dudamel ging steeds aanvallender spelen en was twintig minuten voor tijd plots dicht bij de gelijkmaker. Tomás Rincón had een fraaie pass in huis op Ronald Hernández, maar diens volley werd gepareerd door doelman Franco Armani.

Argentinië stelde daar vrijwel niets meer tegenover, maar wist een kwartier voor tijd toch op een 0-2 voorsprong te komen. De Venezolaanse doelman Wuilker Faríñez blunderde opzichtig bij een rollertje van Agüero, waarna de rebound die volgde een prooi was voor de ingevallen Lo Celso. Argentinië kon de wedstrijd daarna simpel uitspelen en kan zich nu gaan opmaken voor een confrontatie met Brazilië, dat in de kwartfinales na strafschoppen won van Paraguay.