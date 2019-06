Megan Rapinoe laat voeten spreken en doet Nederland groot plezier

De Verenigde Staten hebben zich vrijdagavond geplaatst voor de halve finales van het WK vrouwenvoetbal. In het Parc des Princes won Team USA met 1-2 van gastland Frankrijk, dankzij twee doelpunten van de veelbesproken Megan Rapinoe. De Amerikaanse vrouwen staan dinsdagavond in Lyon tegenover Engeland. Door de uitschakeling van Frankrijk is Nederland bij een overwinning op Italië zaterdagmiddag direct geplaatst voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

De kraker tussen Frankrijk en de Verenigde Staten werd uiteindelijk hoogstpersoonlijk beslist door Rapinoe. De 33-jarige speelster van Seattle Reign FC raakte deze week andermaal in opspraak vanwege haar ruzie met de Amerikaanse president Donald Trump, die Rapinoe opriep haar voeten te laten spreken. Die boodschap was niet aan dovemansoren gericht, want Rapinoe hielp de Verenigde Staten al na vijf minuten voetballen aan de leiding, door een vrije trap uit een lastige hoek raak te schieten: 0-1.

Er ontwikkelde zich na de vroege openingstreffer een fraai schouwspel in het Parc des Princes. De Amerikaanse dames hanteerden een hoog tempo, waardoor Frankrijk nauwelijks aan voetballen toekwam. Alex Morgan en Samantha Mewis kregen goede mogelijkheden, maar de 0-2 kwam er voor rust niet. Het gastland wist zich in het laatste kwartier van de eerste helft beter onder de indruk uit te spelen, maar echte kansen bleven uit voor het doel van de Franse keepster Sarah Bouhaddi.

Na de onderbreking liet Frankrijk zich in aanvallend opzicht meer gelden. Eugénie Le Sommer was rond het uur dicht bij de gelijkmaker na voorbereidend werk van Kadidiatou Diani en Valérie Gauvin, maar zij schoot in kansrijke positie in het zijnet. Frankrijk drong zo aan, maar de Verenigde Staten sloegen in minuut 65 hard toe aan de overkant. Rapinou maakte haar tweede doelpunt van de avond na een lage voorzet van Tobin Heath en bracht de titelfavoriet zo op een 0-2 voorsprong.

Het verzet van de Fransen leek daarmee gebroken, maar negen minuten voor tijd volgde toch weer de aansluitingstreffer. Gaëtane Thiney bracht de bal uit een hoekschop in de doelmond van de Verenigde Staten, waarna Wendie Renard boven iedereen uitsteeg en met het hoofd voor de 1-2 tekende. Het Parc des Princes sprong weer wakker, maar een gelijkmaker bleef uiteindelijk uit in een zenuwslopende slotfase.