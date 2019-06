Scouts van Real Madrid geven ogen de kost op EK Onder-21

Saint-Étienne heeft een bod van Arsenal op William Saliba afgewezen. Een openingsbod van 23 miljoen euro plus 7 miljoen euro aan bonussen bleek ontoereikend om de verdediger naar Londen te halen. (L’Équipe)

Olympique Lyon lijkt Steven Nzonzi terug te gaan halen naar Frankrijk. De middenvelder is niet langer onomstreden bij AS Roma en kan voor ongeveer twintig miljoen euro ingelijfd worden door Lyon. (La Repubblica)

De Spaanse doelman Antonio Sivera, contractspeler van Deportivo Alavés, is een van de spelers die hen positief is opgevallen.

Arsenal overweegt een bod uit te brengen op Keita Baldé Diao. De aanvaller wist afgelopen seizoen op huurbasis niet te overtuigen bij Internazionale en is inmiddels teruggekeerd naar AS Monaco. (Le10Sport)