Atlético Madrid betaalt forse transfersom voor volgende grote zomeraankoop

Atlético Madrid gaat zich binnen afzienbare tijd versterken met Renan Lodi. De Spaanse topclub laat vrijdagavond via de officiële kanalen weten een principeakkoord bereikt te hebben met Atletico Paranaense over een transfer van de 21-jarige linksback. Met de transfer is volgens diverse Braziliaanse media minimaal twintig miljoen euro gemoeid. Lodi is na Marcos Llorente en Felipe de derde grote zomeraanwinst van de club van trainer Diego Simeone.

Lodi wordt bij Atlético Madrid beschouwd als de opvolger van Filipe Luís. Laatstgenoemde loopt over enkele dagen uit zijn contract bij de Madrileense club en gaat naar alle waarschijnlijkheid transfervrij vertrekken. Filipe Luís is momenteel met Brazilië actief op de Copa América en zal daarna vermoedelijk een beslissing nemen over zijn sportieve toekomst.

Met Lodi haalt Atlético Madrid een grote belofte in huis. De jonge verdediger speelde al 49 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Atletico Paranaense, dat het afgelopen seizoen op een zevende plaats eindigde op het hoogste niveau in Brazilië en in de huidige voetbaljaargang na negen speelrondes twaalfde staat.