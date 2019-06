Nordin Amrabat is goud waard voor Marokko met prachtige solo

Marokko heeft ook de tweede groepswedstrijd in Groep D van de Afrika Cup in winst omgezet. De ploeg van Hervé Renard wist vrijdagavond Ivoorkust nipt te verslaan, mede door een magistrale actie van Nordin Amrabat: 1-0. Bij Marokko stonden onder meer Hakim Ziyech en Karim El Ahmadi in de basis, terwijl Noussair Mazraoui tien minuten voor tijd inviel.

Marokko wist het eerste groepsduel met 1-0 te winnen van Namibië, waardoor een zege de volgende ronde zou betekenen voor het Noord-Afrikaanse land omdat het dan sowieso bij de beste nummers drie zou behoren. Nordin Amrabat speelde een belangrijke rol bij de openingstreffer. Halverwege de eerste helft controleerde de aanvaller knap een lange bal, waarna hij door het middenveld van Ivoorkust soleerde.

Amrabat snelde vervolgens naar de vijandelijke zestien meter en gaf een goede steekbal op Youssef En-Nesyri, die op koele wijze de 1-0 maakte. Ivoorkust had meteen via Max Gradel de kans op gelijkmaker, maar de aanvaller kon doelman Bono niet passeren. In de tweede helft probeerde bondscoach Ibrahima Kamara het tij te keren namens Ivoorkust met het inbrengen van onder anderen Maxwel Cornet en Wilfried Bony.

Het duel kende echter weinig doelpogingen, waardoor Marokko eenvoudig stand leek te houden. Na negentig minuten spelen waren de Leeuwen van de Atlas nog altijd verzekerd van een voorsprong. Mazraoui was nog dicht bij de 2-0, maar de Ajacied trof het aluminium. Door de zege staat Marokko nu met zes punten op de eerste plek in Groep D en is de volgende ronde op de Afrika Cup een feit, aangezien men bij een theoretische derde plek alsnog doorgaat op basis van het aantal punten.