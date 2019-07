Ajax en Leverkusen grijpen mis met binnenlandse transfer Ödegaard

Martin Ödegaard is komend seizoen op huurbasis actief voor Real Sociedad, zo maakt de Baskische club via de officiële kanalen bekend. Ook Ajax en Bayer Leverkusen aasden op de aanvallende middenvelder, maar uiteindelijk vervolgt de spelmaker van Real Madrid zijn loopbaan bij de nummer negen van het afgelopen LaLiga-seizoen.

Het wordt de derde verhuurperiode voor Ödegaard, daar hij eerder bij sc Heerenveen en Vitesse werd gestald. Door zijn goede prestaties bij laatstgenoemde Eredivisionist zaten onder meer Ajax en het Leverkusen van Peter Bosz achter de Noor aan. Ödegaard was onlangs zelfs nog gesignaleerd op De Toekomst om over een dienstverband bij Ajax te praten.

Naar verluidt wilde Real echter zien dat Ödegaard dit keer in een sterkere competitie actief zou zijn. Ook Leverkusen was een optie, maar wellicht heeft de flinke concurrentie bij de Duitse club Real of Ödegaard doen besluiten voor Sociedad te kiezen. De twintigjarige aanvallende middenvelder zal tot medio 2020 actief zijn voor de Spaanse middenmoter.

Diverse Spaanse media hadden gemeld dat Real ook zou verlengen met Ödegaard. Vooralsnog heeft de grootmacht niets naar buiten gebracht over een eventuele contractverlenging. Ook ging het verhaal dat Ödegaard na zijn contractverlenging voor twee jaar op huurbasis zou spelen voor de Baskische club, maar ook dit gerucht is dus niet van toepassing.