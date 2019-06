‘Ik heb twaalf jaar Ajax op mijn naam staan, voor veel clubs is dat interessant’

Na drie jaar bij Reading onder contract te hebben gestaan, zoekt Danzell Gravenberch momenteel naar een nieuwe club. De 25-jarige Amsterdammer speelde de afgelopen jaren als centrale verdediger of defensieve middenvelder, maar hoopt als spits aan een nieuwe uitdaging te beginnen. “Ik denk dat ik als spits meer uit mijn carrière kan halen dan als verdediger”, zegt Gravenberch in gesprek met Voetbalzone.

Door Chris Meijer

Gravenberch kwam in 2002 op achtjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Ajax terecht. Bij de Amsterdammers werd hij in eerste instantie opgeleid als spits en op die positie speelde hij ook in Oranje Onder-17, Onder-18 en Onder-19. Toen Gravenberch doorstroomde naar het betaald voetbal, eerst bij Jong Ajax en later tijdens een huurperiode bij NEC, werd hij omgeturnd tot verdediger annex defensieve middenvelder. “Ik snap dat de mensen nu denken: huh, spits? Laat mij het maar bewijzen, dan zal ik het laten zien. Als ik kijk naar de spitsen in de Eredivisie, denk ik: hé, ik moet daar niet voor onderdoen. Het zal misschien wat lastiger zijn, iemand moet me een kans geven om mezelf te bewijzen. Als ik drie of vier dagen ergens kan meetrainen, weet je nooit waar het kan eindigen. Maar ja, wie ben ik om te zeggen dat een club het mij moet gunnen? Ik kan wel zeggen dat ik in de spits wil spelen, maar als het niet lukt, ga ik ergens als verdediger of middenvelder spelen. Ik ben ook realistisch.”

Gravenberch in duel met Matthias Ginter (tegenwoordig Borussia Mönchengladbach) tijdens de wedstrijd van Oranje Onder-18 tegen Duitsland in 2012.

Middels een bericht op LinkedIn liet Gravenberch de voetbalwereld weten dat hij volgend seizoen graag wil terugkeren op zijn oude positie. “Zo'n bericht op LinkedIn zorgt voor aandacht, maar het is wel een beetje anders opgevat. Ik kreeg genoeg berichten van: ‘Ik hoor dat je zonder zaakwaarnemer zit’. Ik heb een aantal jongens die me helpen, dus het is niet zo dat ik zonder zaakwaarnemer zit. Het is niet onmogelijk, maar eigenlijk kan je in het profvoetbal niet zonder tussenpersonen. Ik heb links en rechts wat lijntjes uitstaan. Het is wel zo dat ik gewoon geen goed gevoel heb overgehouden aan bepaalde zaakwaarnemers. Vandaar dat ik wat voorzichtiger ben, maar het is niet zo dat ik nooit meer een zaakwaarnemer neem”, legt Gravenberch, de oudere broer van Ajax-talent Ryan, uit. Na zijn vertrek bij Ajax kwam hij via Universitatea Cluj en FC Dordrecht bij Reading terecht.

Namens the Royals speelde Gravenberch totaal vijf duels en de laatste anderhalf jaar van zijn dienstverband kwam hij op huurbasis uit voor Roeselare. Afgelopen seizoen kwam hij tot 23 wedstrijden voor de Belgische club. “Dat scheelt natuurlijk wel, ze kijken tegenwoordig naar hoeveel wedstrijden je in de benen hebt”, bekent hij. Er kwamen de afgelopen tijd al aanbiedingen binnen uit onder meer Schotland en het Midden-Oosten. “Op dit moment is er zeker aandacht genoeg. Ik heb twaalf jaar Ajax op mijn naam staan en voor veel clubs is dat interessant, hoe je het wendt of keert. Ook vanuit Nederland, zowel de Eredivisie als de Keuken Kampioen Divisie, is er belangstelling. Ik word soms ook nog wel bericht of gebeld vanuit Engeland. Het is een mooi voetballand, dus het blijft iets om over na te denken. Het is daar wel wat fysieker, maar ik weeg ook geen zestig kilo. Ik wil nu rustig kijken wat ik wil en geen overhaaste beslissingen nemen.”

‘Als Groenendijk belt, dan pak ik direct mijn koffers’

Gravenberch geeft naar eigen zeggen de voorkeur aan een nieuwe club met sportief perspectief. “In het Midden-Oosten kan je genoeg geld verdienen, daar ga ik niet over jokken. Ik ben 25 en op gegeven moment moet je ook eieren voor je geld kiezen. Het is even afwachten, het liefst heb ik nog wat sportiefs. In dat soort landen is het niveau ook niet misselijk, maar als je naar het Midden-Oosten gaat, word je wel direct bestempeld als zakkenvuller”, lacht de geboren Amsterdammer. Binnen drie tot vier weken hoopt Gravenberch duidelijkheid te hebben over zijn toekomst. Hij geeft te kennen dat hij het grootste deel van de voorbereiding ergens wil meedraaien. “Mijn voorkeur ligt niet per se in Nederland. Het zou wel mooi zijn en ik zou graag mezelf hier willen laten zien, al staar ik me er niet blind op. Ik ben 25 en niet 34, dus er kan nog van alles gebeuren in mijn ogen. Dan gaat het niet om een EK of een WK, maar ik kan mezelf nog aardig op de kaart zetten.”