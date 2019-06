Fenerbahçe verrast met komst van veertienvoudig international Duitsland

Fenerbahçe heeft met het oog op komend seizoen een grote slag geslagen. De Turkse grootmacht maakt vrijdagavond via de officiële kanalen namelijk melding van de komst van Max Kruse, veertienvoudig international van Duitsland.

Fenerbahçe heeft geen transfersom hoeven neer te leggen voor Kruse, daar de 31-jarige aanvaller deze zomer uit zijn contract liep bij Werder Bremen. Kruse wierp zich de afgelopen drie seizoenen op als een van de gevaarlijkste spitsen in de Bundesliga: in 84 competitiewedstrijden was hij goed voor 32 doelpunten en 22 assists.

Kruse begon zijn carrière ook bij Werder Bremen en speelde later nog in Duitsland voor FC Sankt Pauli, SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach en VfL Wolfsburg, alvorens hij in 2016 terugkeerde bij die Grün-Weißen. Kruse zag echter geen heil in een langer verblijf bij Werder Bremen en heeft zich nu voor drie seizoenen verbonden aan Fenerbahçe.

De grootmacht uit Istanbul is in de komende voetbaljaargang uit op eerherstel, na een teleurstellend verlopen vorig seizoen. Fenerbahçe eindigde in de Süper Lig op een zesde plaats, nadat men lang in de onderste regionen van de ranglijst had gebivakkeerd. In de Europa League en het Turkse bekertoernooi was men ook al relatief snel uitgespeeld.