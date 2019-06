De Telegraaf: Wesley Sneijder in Utrecht aangehouden door politie

Wesley Sneijder is vorige week naar verluidt in aanraking gekomen met de politie. De Telegraaf meldt dat de recordinternational van het Nederlands elftal zondagnacht in Utrecht is aangehouden. Sneijder zou een auto hebben vernield.

Sneijder is momenteel met vakantie, nadat hij het afgelopen seizoen met Al Gharafa op een achtste plaats was geëindigd in de competitie van Qatar. De 35-jarige middenvelder was afgelopen weekend terug in Nederland en raakte in Utrecht in aanraking met de politie.

Sneijder zou zijn aangehouden, nadat hij ervan beschuldigd werd een auto te hebben vernield. De ex-speler van onder meer Ajax en Real Madrid wilde zelf niet reageren, maar naar verluidt zou de zaak zijn afgedaan met het betalen van een schadevergoeding.

De sportieve toekomst van Sneijder is op dit moment overigens nog in het ongewisse. De creatieve middenvelder loopt eind deze maand uit zijn contract bij Al Gharafa en is dan transfervrij. Sneijder heeft vooralsnog geen knoop doorgehakt over zijn toekomst.