Erik ten Hag erkent: ‘Ik denk dat het reëel is dat hij basisspeler wordt’

Erik ten Hag hoopt dat Carel Eiting dit seizoen een prominentere rol gaat spelen in de prestaties van Ajax. De middenvelder miste een groot gedeelte van afgelopen seizoen vanwege een blessure en moest toekijken hoe zijn medespelers beslag wisten te leggen op de landstitel en de TOTO KNVB Beker. Ten Hag is blij dat Eiting gretig is.

"Hij heeft een blessure gehad, waardoor hij voor de lange termijn was uitgevallen", zegt Ten Hag vrijdag in gesprek met diverse media. "Vorig jaar hebben wij zijn potentieel gezien. Een zeer sterke voorbereiding en ook in het begin van de competitie was hij belangrijk voor het elftal. Maar hij is dus in de tweede fase van het seizoen geblesseerd geweest."

Ten Hag ziet echter wel dat Eiting zich heeft ontwikkeld in de tussentijd. “Vooral op fysiek vlak zie je dat terug", aldus de coach, die de vraag krijgt of het reëel is dat de middenvelder een basisplek krijgt bij Ajax. Eiting heeft zelf aangegeven de ambitie te hebben om in het begin van het seizoen meteen basisspeler te zijn bij de Amsterdammers.

"Ik denk dat dat de juiste houding is. Ik denk ook dat dat reëel is, want dat was hij vorig jaar ook toen we aan de competitie begonnen", aldus Ten Hag over Eiting, die tot op heden 23 wedstrijden in de hoofdmacht van Ajax achter de rug heeft. In deze wedstrijden wist de middenvelder niet te scoren, maar produceerde hij wel zes assists.