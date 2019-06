Ajax deelt nieuw contract uit: ‘Kijk uit naar de samenwerking met Van der Gaag’

Winston Bogarde blijft langer verbonden aan Ajax. De oud-voetballer heeft zijn aflopende contract met twee seizoenen verlengd en blijft actief als assistent-trainer van Jong Ajax, zo meldt de Amsterdamse club via de officiële kanalen.

Bogarde begon in het seizoen 2017/18 als assistent bij de beloften van Ajax en werkte twee seizoenen lang samen met Michael Reiziger. In het debuutjaar van Bogarde pakte Jong Ajax de landstitel in de Eerste Divisie; afgelopen seizoen eindigde men op een elfde plaats in de Keuken Kapioen Divisie.

Reiziger is sinds deze voetbaljaargang doorgeschoven naar de A-selectie, waardoor Mitchell van der Gaag de nieuwe hoofdtrainer van Jong Ajax is geworden. "Ik ben blij met deze contractverlenging en dat ik ook de komende twee jaar kan helpen met het opleiden van de jonge talenten bij Ajax. Ik kijk uit naar het volgende seizoen en de samenwerking met Mitchell van der Gaag", zo laat de 48-jarige Bogarde weten op de clubsite van Ajax.