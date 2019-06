Update: VVV-Venlo bevestigt tijdelijke komst van oude bekende van Liverpool

VVV-Venlo gaat zich versterken met Jérôme Sinclair, zo weet De Limburger vrijdag te melden. De aanvaller wordt voor een seizoen gehuurd van Watford, waar de 22-jarige aanvaller nog tot medio 2021 vastligt. Eerder was de Engelsman in de jeugdopleidingen van West Bromwich Albion en Liverpool actief.

Engelse bronnen bevestigen aan de regionale krant dat Sinclair binnenkort zal neerstrijken bij VVV. De aanvaller, die vooral als spits vaak wordt ingezet, tekende in 2016 een verbintenis bij Watford. Eerder werd Sinclair al uitgeleend aan Birmingham City, Sunderland en Oxford United.

De centrumspits komt niet in aanmerking voor veel speelminuten bij the Hornets. Tot dusver speelde hij twaalf wedstrijden voor Watford, waarin hij een keer scoorde. Sinclair is namens de hoofdmacht van Liverpool vijf keer in actie gekomen. In die 109 minuten aan speeltijd wist de Engelsman een keer te scoren.

Update 29 juni 13:43 uur - VVV-Venlo bevestigt tijdelijke komst van oude bekende van Liverpool

VVV-Venlo heeft zich versterkt met Jerome Sinclair, zo maakt de Limburgse club via de officiële kanalen bekend. De 22-jarige aanvaller komt op huurbasis over van Watford en speelde eerder voor West Bromwich Albion, Liverpool, Birmingham City, Sunderland en Oxford United. "Jerome is een prima aanvulling voor onze selectie. Hij is een allround aanvaller die voor ons een belangrijke speler kan worden", laat Stan Valckx, manager voetbal, weten op de website van VVV.