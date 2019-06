‘Als ze hem niet als sardientje zien, gaat hij slagen bij Liverpool’

Sepp van den Berg moet tussen de oren sterker worden om de top te halen, stelt Bram van Polen. De zeventienjarige verdediger maakte deze week de overstap van PEC Zwolle naar Liverpool, dat in de jongeling een groeibriljant ziet. Van Polen is enthousiast over zijn voormalig ploeggenoot bij de Blauwvingers, maar vindt wel dat het talent veel progressie moet boeken.

Jaap Stam, tot voor kort trainer van PEC Zwolle, stak veel tijd in Van den Berg. De gesprekken en extra trainingen hadden echter niet het gewenste effect, aldus Van Polen in gesprek met de Stentor. "Ik zeg altijd: Als je geen Messi bent, red je het laatste gedeelte niet op talent. De carrière van jonge spelers gaat niet alleen omhoog. Kun je je terugknokken van tikkies die je krijgt? Ik weet dat Jaap hem dat probeerde bij te brengen."

Van Polen begrijpt echter helemaal waarom Van den Berg is verkast. "Ik had het denk ik ook gedaan. Liverpool is een onwijs mooie club. Als je daar eenmaal naartoe gaat, ben je de rest van je carrière verzekerd van een mooie club. Financieel ga je er flink op vooruit en tussen die goede spelers ontwikkel je je ook snel", aldus de ervaren verdediger, die beseft dat Liverpool een gokje neemt. "Als hij zich doorontwikkelt zijn ze spekkoper. Zo niet, weten ze hem links of rechts wel te slijten."

Dwight Lodeweges, die Van den Berg van dichtbij meemaakte bij PEC Zwolle, zag al potentie in de stopper toen hij vijftien was. "Dat hij twee jaar later naar Liverpool zou gaan, had ik niet voorzien. Ik hoop dat ze hem niet als een sardientje in een opengetrokken blik gaan zien. Als ze een duidelijk plan hebben en zijn vader hem er daadwerkelijk gaat helpen, geef ik Sepp een heel goede kans om bij Liverpool te slagen."