Vitesse pakt door en maakt derde aanwinst officieel: ‘Ik kan niet wachten’

Tomas Hajek heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder een driejarig contract met Vitesse. De centrale verdediger komt over van het Tsjechische Viktoria Plzen. De 27-jarige Hajek werd het afgelopen half jaar door Viktoria Pilsen verhuurd aan FK Mlada Boleslav.

Bij Viktoria Plzen speelde Hajek verschillende wedstrijden in Europees verband, onder meer in de groepsfase van de Europa League. In seizoen 2017/18 werd Viktoria Plzen pas in de achtste finales uitgeschakeld door Sporting Portugal. In hetzelfde jaar werd Hajek landskampioen met Viktoria Plzen.

Hajek, de derde versterking na Armando Obispo en Jay-Roy Grot, kijkt uit naar zijn avontuur in Arnhem. “Ik ben heel blij met deze stap. De faciliteiten bij Vitesse zijn uitstekend en de ambities spreken mij aan”, vertelt hij op de clubsite van Vitesse. “Het is een nieuw hoofdstuk in mijn carrière. Ik kan niet wachten om aan te sluiten bij de groep.”

“We moesten anticiperen op het vertrek van Maikel van der Werff en de noodgedwongen gestopte Arnold Kruiswijk”, licht technisch directeur Mo Allach toe. “We hebben na Armando Obispo opnieuw een centrale verdediger kunnen halen. Tomas brengt ervaring met zich mee en gaat de concurrentiestrijd aan met onze andere verdedigers.”