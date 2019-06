‘Ik wil niet verkocht worden door Real, ik wil laten zien waar ik goed in ben’

Dani Ceballos wordt de laatste weken in verband gebracht met een definitieve transfer. Onder meer Arsenal, Tottenham Hotspur en AC Milan worden gelinkt aan de 22-jarige middenvelder, die nog tot medio 2023 vastligt bij Real Madrid. Ceballos geeft zelf echter aan dat hij een verkoop absoluut niet ziet zitten.

“Ik wil niet verkocht worden”, zegt Ceballos, die met Spanje Onder-21 momenteel actief is op het EK in Polen, in gesprek met Onda Cero. De middenvelder laat zich echter niet uit over een verhuur. “Ik wil lekker in mijn vel zitten en me belangrijk voelen, waar dat ook mogen zijn. Ik heb nu weer wat meer ervaring en ik geloof dat volgend seizoen mijn beste jaar tot nu toe zal zijn.”

“Ik speel om plezier te hebben. Ik wil ook laten zien waar ik goed in ben. Afgelopen seizoen was niet mijn beste jaar”, aldus Ceballos, die vorig seizoen dertien keer in de basis begon bij Real. In totaal staat de teller van de middenvelder bij de Koninklijke op 56 wedstrijden, waarin hij 5 keer scoorde en 2 keer een medespeler in stelling wist te brengen.

Ceballos bereidt zich nu met Spanje Onder-21 voor op de finale van het EK, waarin Duitsland de tegenstander is. “Twee jaar geleden waren zij de beste. Het was toen in tactisch opzicht een masterclass. We hebben nu de kans om wraak te nemen. Deze ploeg heeft nog niet het beste niveau bereikt. Hopelijk zijn we op ons best in de finale.”