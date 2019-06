PSV doet goede zaken: ‘Hij kan de Eredivisie helemaal kapot spelen’

PSV rondde vrijdag de komst van Armindo Tué Na Bangna, beter bekend als Bruma, af. De van RB Leipzig afkomstige vleugelaanvaller kwam zonder problemen door de medische keuring en tekende daarna een vijfjarig contract in het Philips Stadion. Het transferbedrag van de 24-jarige Portugees kan naar verluidt inclusief bonussen oplopen tot vijftien miljoen euro.

Garry Rodrigues, uitkomend voor Al-Ittihad in Saudi-Arabië, kent Bruma uit hun gezamenlijke periode bij Galatasaray. “Behalve een echt goede speler is hij ook een aardige gozer, iemand die voor sfeer zorgt, het is altijd lachen met die jongen”, vertelt de aanvaller in gesprek met Voetbal International.

Bruma wordt in Eindhoven gezien als de mogelijke opvolger van Steven Bergwijn en/of Hirving Lozano. De aanvallers vertrekken wellicht bij PSV en zijn al in verband gebracht met respectievelijk Ajax en Napoli. Volgens De Telegraaf is Ajax nog steeds in de markt voor Bergwijn, die een geschatte transferwaarde heeft van ruim veertig miljoen euro. Lozano wordt door Napoli gezien als tweede keus achter James Rodriguez, mocht een deal met Real Madrid omtrent de Colombiaanse middenvelder mislukken.

“Wat heeft hij niet in huis? Die jongen beschikt over een geweldige actie, is supersterk in de één tegen één, hij is snel, kan een doelpunt maken en assists geven”, somt Rodrigues op. “Hij is een echte ouderwetse pingeldoos. Zijn voordeel is zijn leeftijd. Hij is jong, pas 24 jaar en zal alleen maar nog beter worden. PSV heeft het goed gezien, hij is echt een goede aanwinst.”

“Hij kan de Eredivisie helemaal kapot spelen.” Bruma kwam in twee seizoenen Leipzig tot 5 doelpunten en 3 assists in 42 competitiewedstrijden. Daarvoor speelde de aankoop van PSV voor Galatasaray, dat hem tussendoor verhuurde aan Gaziantepspor en Real Sociedad. Zijn carrière kreeg gestalte bij Sporting Portugal, voordat hij in 2013 richting Turkije vertrok. Bruma heeft zeven interlands (één doelpunt) voor Portugal achter zijn naam staan.