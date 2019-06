Jay-Roy Grot blijft actief in de Eredivisie: ‘Dit is een jongensdroom’

Jay-Roy Grot speelt komend seizoen bij Vitesse, zo melden de Arnhemmers vrijdagmiddag via de officiële kanalen. De aanvaller, geboren en getogen in Arnhem, wordt voor een jaar gehuurd van Leeds United. “Het voelt geweldig dat ik als geboren Arnhemmer nu dan ook echt in het shirt van Vitesse ga spelen”, zegt Grot in een reactie op de clubsite.

“Het is een jongensdroom voor mij, want mijn hart ligt in Arnhem”, vervolgt de aanvaller, die eerder actief was voor aartsrivaal NEC en afgelopen jaar op huurbasis actief was bij VVV-Venlo. “Vitesse is een grote en ambitieuze club. Vanaf het eerste moment is het gevoel goed bij Vitesse. Het is voor mij een stap omhoog en ik ga alles geven om bij te dragen aan de successen van de club.”

Grot begon zijn voetballoopbaan bij Vitesse 1892. Via ESA verkaste de aanvaller naar de jeugdopleiding van NEC. Bij die club maakte ook zijn debuut in het betaald voetbal op 12 augustus 2015, toen de Nijmegenaren met 1-0 wonnen van Excelsior. In de zomer van 2017 tekende Grot een contract bij het Engelse Leeds United, dat uitkomt in de Championship.

Afgelopen seizoen kwam Grot op huurbasis uit voor VVV-Venlo en kwam tot 33 duels en 6 doelpunten. “Jay-Roy is een fysiek sterke aanvaller. Met Jay-Roy halen we een veelzijdige aanvaller binnen, waarmee wij onze aanvallende mogelijkheden vergroten”, aldus technisch directeur Mo Allach. Grot is na Armando Obispo de tweede zomerversterking van Vitesse.