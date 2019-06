PSV heeft gestolen kleding dankzij undercoveractie weer terug

Voor een grote kledingdiefstal bij PSV zijn donderdag drie verdachten opgepakt. De recherche kreeg bij de aanhoudingen hulp van de club in Eindhoven, meldde de politie vrijdag. De kleding is nog niet op de markt en maakt onderdeel uit van de nieuwe kledingcollectie van PSV.

Vanuit een kleedkamer op het trainingscomplex werden anderhalve week geleden tientallen dozen met onder meer clubshirts, hoodies en trainingspakken meegenomen. De spullen, met een waarde van twee ton, maken deel uit van de nieuwe kledingcollectie van PSV.

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat de fanshop van PSV een telefoontje kreeg van een onbekende man die meer van de diefstal wist. Voor ‘een paar duizend euro’ kon hij ervoor zorgen dat de gestolen kledingcollectie terug in het bezit van de club zou komen. Na overleg met de recherche werd een afspraak gemaakt, in een loods in Winterwijk.

“Ze dachten te maken te hebben met medewerkers van PSV, maar in werkelijkheid hadden ze afgesproken met twee agenten in burger. Tijdens de ontmoeting in de loods werd het gebouw omsingeld door agenten. Onze verdachten zaten in de val”, zo vertelt de recherche in een persbericht van de politie.

De verdachten, mannen van 40, 41 en 67 jaar uit Maastricht, Rijswijk en Den Haag, konden worden opgepakt aan de hand van beelden van beveiligingscamera’s en zitten vast. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De gestolen kleding wordt aan PSV teruggegeven.