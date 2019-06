Barcelona deelt jaarsalaris van 17 miljoen euro uit

Theo Hernández maakt de overstap van Real Madrid naar AC Milan. De linksback wordt in eerste instantie gehuurd, met een optie om hem daarna voor twintig miljoen euro over te nemen. (La Gazzetta dello Sport)

Manchester City en Manchester United hebben allebei hun pijlen gericht op Ilay Elkmies. De Duits jeugdinternational van TSG Hoffenheim wordt in eigen land gezien als de nieuwe Thiago Alcántara. (The Sun)