‘Enorme aderlating’ dreigt voor PSV: ‘Niet lullig bedoeld, maar dit is zijn max’

Luuk de Jong is hard op weg naar Sevilla. De Telegraaf, het Eindhovens Dagblad en verschillende buitenlandse media maken melding van de nadrukkelijke belangstelling voor de spits van PSV. De Eindhovenaren zouden een overstap van De Jong naar de Spaanse subtopper niet dwarsbomen en een bedrag tussen de tien en vijftien miljoen euro verlangen. Met de aanstaande overstap krijgt de 28-jarige Oranje-international misschien wel zijn laatste kans om zijn wens in vervulling te laten gaan: slagen in een buitenlandse topcompetitie.

Door Tim Siekman

Volgens Nederlandse media heeft De Jong een bepaalde afspraak met PSV gemaakt bij diens laatste contractverlenging. Voor een schappelijk bedrag, 'onder beperkte voorwaarden', mag de spits een overstap maken. De Telegraaf schrijft over een bedrag van twaalf tot dertien miljoen, terwijl het Eindhovens Dagblad rept over twaalf tot vijftien miljoen. Sevilla is in ieder geval bereid aan de vraagprijs te voldoen, waardoor het volgende buitenlandse avontuur voor De Jong lonkt.

Borussia Mönchengladbach betaalde medio 2012 circa twaalf miljoen voor De Jong, maar in Duitsland kon hij geen potten breken. In zijn eerste weken kreeg hij vaak een basisplek, maar na een blessure was De Jong veroordeeld tot de bank. In 45 duels kwam de spits niet verder dan 8 goals en 4 assists. Ook een huurperiode van een halfjaar bij Newcastle United liep op niets uit. In twaalf wedstrijden kwam De Jong tot slechts één assist. De vraag is nu: is De Jong vandaag de dag wel klaar om de stap naar het Ramón Sánchez Pizjuán te maken?

'Vertrek een enorme aderlating'

PSV haalde De Jong in de zomer van 2014 voor 5,5 miljoen weer terug naar de Eredivisie. Veel analytici en supporters vroegen zich af of een spits die is mislukt in het buitenland wel een meerwaarde zou zijn voor de Eindhovenaren, maar de aanvaller snoerde critici uiteindelijk vakkundig de mond. De Jong scoorde, een enkel seizoen daargelaten, aan de lopende band voor de Nederlandse topclub. Tot dusver kwam de aanvaller tot een uitstekend moyenne van 112 doelpunten en 57 assists in 204 duels voor PSV, cijfers die de Eindhovenaren veel goeds hebben gebracht.

Met De Jong als krachtig aanspeelpunt in de voorste linie werden de Eindhovenaren in de afgelopen vijf jaar drie keer kampioen van Nederland, terwijl men ook twee keer beslag wist te leggen op de Johan Cruijff Schaal. Het laatste seizoen van De Jong blijkt, in persoonlijk opzicht, zijn beste seizoen in Eindhoven. Zonder de goals en assists van de achttienvoudig international was PSV volgens menigeen nimmer zo lang in de titelrace met Ajax betrokken. Met 28 goals werd De Jong topscorer van de Eredivisie, net als Dusan Tadic van Ajax, die met 10 benutte penalty's eveneens op 28 treffers kwam.

Met name in de afgelopen voetbaljaargang bleek De Jong onmisbaar voor PSV, dat stroeve periodes kende onder beginnend trainer Mark van Bommel. Waar in de eerste seizoenshelft vaak nog 'zakelijk' werd gewonnen, teerde PSV na de winterstop vooral op de klasse van De Jong. Een transfer van de aanvoerder zou volgens Rik Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad, 'een enorme aderlating' zijn. "De Jong is de afgelopen jaren uitgegroeid tot het boegbeeld van PSV", zo stelt de journalist in gesprek met Omroep Brabant. "Hij is kopsterk, een echte targetman. Hij kan een heel elftal op sleeptouw nemen en is een heel fijne speler voor de groep."

'Niet lullig bedoeld, maar dit is zijn max'

Elfrink benadrukt echter ook dat De Jong PSV soms wel beperkt in de speelwijze. "PSV kan De Jong altijd bereiken met een lange bal, maar over de grond is het aanspelen van hem soms een probleem", zo luidt de kanttekening van de PSV-watcher, die zich daarmee aansluit bij de veelgehoorde kritiek over De Jong de afgelopen jaren. In de lucht beresterk, voor de rest 'een beperkte spits'. Rafael van der Vaart hield dit jaar in Studio Voetbal van de NOS een heldere analyse over de aanvaller. "Niet lullig bedoeld, maar ik denk dat dit zijn max is", aldus de oud-middenvelder na de 5-0 overwinning van PSV tegen Fortuna Sittard in februari, een duel waarin De Jong een hattrick produceerde.

"Ik vind dat hij de ideale spits is voor PSV en hoop ook dat hij daar heel lang blijft. Dit is echt zijn niveau", vervolgde Van der Vaart zijn relaas. "Hij heeft bij Newcastle United gezeten, maar dat is toch anders met Engelse verdedigers die groot en sterk zijn. Hier in Nederland kan hij heel veel betekenen. Waarom hij de ideale spits voor PSV is? Omdat PSV vaak de betere ploeg is. En hij kan koppen, dat is echt niet normaal. Ik vind dat echt ongekend. Het heeft er niets mee te maken dat hij groter is dan de ander, maar het is zijn timing en dat hij net even die verdediger wegduwt. Ik vind dat mooi om te zien", stelde Van der Vaart.

Technisch directeur Monchi is naar verluidt druk bezig zowel Luuk de Jong als Hakim Ziyech te strikken.

Twee jaar eerder kwamen René van der Gijp en Johan Derksen bij Voetbal Inside van RTL7 al tot dezelfde conclusie. Destijds werd De Jong hevig gelinkt aan Girondins Bordeaux. "Die jongen is niet opgewassen tegen de Franse competitie", begon Derksen. "Daar hebben ze bij iedere tegenstander twee van die zwarte centrale verdedigers van twee meter die hem helemaal in de tas hebben." Van der Gijp sloot zich aan bij zijn collega. "Hij komt in alles net tekort. Eigenlijk moet hij stoppen? Ja", grapte de analist. "In handelingssnelheid, in voetenwerk, in échte snelheid... Het is hetzelfde met Vincent Janssen: er is niet één specifieke kwaliteit die Europese top is."

Het afgelopen seizoen heeft De Jong zich echter sterk ontwikkeld, zag ook Kenneth Perez, die stelde dat de spits qua koppen wél bij de Europese top behoort. "Ook in de Champions League tegen Tottenham Hotspur won hij veel kopduels", aldus de analist afgelopen april bij FOX Sports. "Maar ik zeg ook: ik ben gek op Luuk de Jong, maar al maakt hij dertig doelpunten: ik zou hem als andere club niet nemen. Omdat ik hem te beperkt vind. Ik hoor vaak dat hij pinchhitter kan zijn. Weet je wat er gebeurt als hij drie weken niet in actie komt? Zijn motoriek is al niet lekker en om dan in het ritme te komen... Hij moet wekelijks spelen om dit niveau te halen."

'Ik kwam helemaal niet in de zestien'

De Jong erkende in april in gesprek met de NOS dat koppen zijn specialiteit is. De timing is volgens de spits het belangrijkste. "Je moet de lijn van de bal kunnen lezen, dan kun je op het juiste moment in de lucht zijn. En de sprongkracht mogen we natuurlijk niet vergeten", aldus de captain, die ook altijd graag de kleinste verdediger opzoekt. Hij bespreekt met zijn ploeggenoten, zoals de backs of vleugelaanvallers, hoe men het beste kan profiteren van de lengte van de opponent. "Daar kun je wel je voordeel uit halen. Je bespreekt dat natuurlijk ook met het team en daar probeer je op te anticiperen, zodat ik vaak in die duels terechtkom."

De aanvaller gaf wel aan dat een goede speelwijze essentieel is. "In Duitsland en Engeland was de manier van voetballen anders", beweerde De Jong. "Ik speelde in Duitsland te weinig in het strafschopgebied van de tegenstander, dus kreeg ik ook minder scoringsmogelijkheden of voorzetten. In Engeland speelde ik zelfs op het middenveld, dus daar kwam ik helemaal niet in de zestien." Nu lonkt voor De Jong dus een Spaans avontuur. De routinier liet eerder weten Eindhoven alleen te verlaten als een club voorbij komt die helemaal bij hem past. Waarschijnlijk is Sevilla het volgende perron in de loopbaan van de spits, die naar verluidt welbewust Mexicaanse en Chinese interesse had genegeerd.

Los Rojiblancos willen met trainer Julen Lopetegui en technisch directeur Monchi na een teleurstellende zesde plek in LaLiga komend seizoen wél Champions League-voetbal halen. Naast onder anderen transferdoelwit Hakim Ziyech zou ook De Jong een belangrijke schakel kunnen vormen in Andalusië, ook omdat spits Wissam Ben Yedder mogelijk Sevilla gaat verlaten deze zomer. De Jong aast nog altijd op succes in het buitenland en blijft ambitieus, zo maakte hij duidelijk. "Ik ben ervan overtuigd dat als ik in een team speel dat bij mij past, zoals hier bij PSV, en het wordt gedeeltelijk op mij afgestemd en spelers zoeken mijn kwaliteiten, dan kan ik denk ik in heel veel aanvallende teams gevaarlijk zijn."