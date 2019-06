Manchester United telt 56 miljoen neer voor tweede zomeraanwinst

Aaron Wan-Bissaka maakt de overstap van Crystal Palace naar Manchester United, zo communiceren the Mancunians via de officiële kanalen. De 21-jarige vleugelverdediger heeft zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract, met een optie voor nog een seizoen. Met de transfer is volgens verschillende Engelse media een bedrag van 56 miljoen euro gemoeid. Zijn verbintenis in Londen liep nog drie seizoenen door.

Beide clubs waren al enige tijd in gesprek over de transfer van de jeugdinternational, die met Engeland op het EK Onder-21 aantrad. The Three Lions werden echter al in de groepsfase uitgeschakeld en Wan-Bissaka maakte tot overmaat van ramp een eigen doelpunt tegen Frankrijk (1-2 nederlaag). Volgens de BBC gaat de rechtsbenige verdediger er qua salaris flink op vooruit. Bij the Eagles hield hij nog een weekloon van elfduizend euro over, terwijl dat bedrag in Manchester richting de honderdduizend euro per week gaat.

Wan-Bissaka, die na zijn vakantie aansluit bij de selectie van manager Ole Gunnar Solskjaer, werd in 2017 door toenmalig manager Frank de Boer opgemerkt, al bleef een vaste plaats in de verdediging van Palace uit. Pas onder diens opvolger Roy Hodgson volgde het officiële debuut in de hoofdmacht. De flankspeler kwam in anderhalf jaar tijd tot 46 wedstrijden, met 35 duels afgelopen seizoen in de Premier League.

De miljoenenaankoop is bij the Red Devils de beoogde opvolger van Antonio Valencia, die de club na tien seizoenen heeft verlaten. Ook Matteo Darmian lijkt Manchester United te verlaten, waardoor Diogo Dalot en Timothy Fosu-Mensah overblijven als concurrenten voor de rechtsbackpositie. Laatstgenoemde, die net als Wan-Bissaka een verleden bij Palace heeft, werd afgelopen seizoen uitgeleend aan Fulham. Na Daniel James, die voor zeventien miljoen werd overgenomen van Swansea City, is Wan-Bissaka de tweede zomeraanwinst van Manchester United.

"Het is een ongelofelijke eer en een geweldig gevoel dat ik mezelf speler van Manchester United mag noemen, dat is maar voor een aantal spelers weggelegd. Ik kan niet wachten om te beginnen", zegt Wan-Bissaka op de website van Manchester United. Ook manager Ole Gunnar Solskjaer is in zijn nopjes met de transfer. "Hij is een van de beste upcoming verdedigers in de Premier League. Aaron heeft de juiste mentaliteit en kwaliteiten om voor Manchester United te spelen, hij past uitstekend in onze selectie."