Ten Hag steelt show op strandbuggy; Depay komt toptalent tegen op vakantie

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Het ging er donderdag ontspannen aan toe bij Ajax. De selectie van de Amsterdammers ondernam meerdere activiteiten in het kader van teambuilding, met trainer Erik ten Hag als grote gangmaker (swipe naar rechts!).





Het Nederlands dameselftal staat zaterdagmiddag tegenover Italië in de kwartfinales van het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. Theo Janssen houdt de verrichtingen van de Oranje Leeuwinnen nadrukkelijk in de gaten en bekeek het achtste finale-duel met Japan afgelopen dinsdag onder het genot van een pilsje op Rose’s Beach in Arnhem.





Het was deze week prachtig weer in Nederland. Evgeniy Levchenko vermaakte zich samen met partner Victoria Koblenko op het Amsterdamse water.





Davy Klaassen bracht zijn laatste vakantiedagen door op het Griekse eiland Mykonos. De middenvelder van Werder Bremen dineerde een avond in het restaurant van de wereldberoemde Nusret Gökçe, beter bekend als Salt Bae.





Ook voor Raheem Sterling zit zijn vakantie er inmiddels op. De superster van Manchester City vloog deze week per privéjet terug naar Engeland.





Voor Daley Blind zit zijn vakantie er voorlopig nog niet op. Sterker nog: de verdediger van Ajax en het Nederlands elftal is deze week met zijn kersverse echtgenote Candy-Rae Fleur begonnen aan een huwelijksreis, zo liet laatstgenoemde weten via Instagram.





Andrea Pirlo heeft altijd vakantie! De oud-middenvelder heeft geen officiële functie meer binnen de voetballerij - zijn werk als analist weggelaten - en kan dus volop genieten van zijn rust. Dat deed hij deze week dan ook.





Real Madrid-verdediger Raphaël Varane deelde deze week een foto vanaf Martinique, een eiland in de Caribische Zee.





Memphis Depay vertoefde enige tijd in de Verenigde Staten en kwam daar een andere grote voetballer tegen: Jadon Sancho van Borussia Dortmund.





Arsenal-vedette Pierre-Emerick Aubameyang brengt zijn zomervakantie door op de Bahama's.





We eindigen met twee vrienden van de rubriek: Mauro Icardi en Wanda Nara. Het flamboyante duo is op vakantie op Polynesië en laat, zoals we van de twee gewend zijn, de hele wereld meegenieten van hun avonturen.