TOTO's Tips: dit moet je weten over Italië - Nederland

De Oranjekoorts is weer in het land, na de 2-1 zege van Nederland op Japan in de achtste finales van het WK voor vrouwen. Voor het eerst in de geschiedenis staan de Oranje Leeuwinnen daarmee in de kwartfinale van een mondiaal eindtoernooi. Tijd om met Toto vooruit te blikken op deze strijd om een plek bij de laatste vier.

De Oranje Leeuwinnen zijn langzamerhand echte cupfighters aan het worden. De laatste tien wedstrijden op een WK of EK werden allemaal gewonnen. De vorm van Nederland op dit WK begon voor de ploeg van Sarina Wiegman al voor dit toernooi: de ploeg won de laatste zeven wedstrijden in alle competities. Een prima reeks aan resultaten dus die Oranje meeneemt naar de ontmoeting met Italië.

Toch klonk er hier en daar wat kritiek op het spel van de Oranje Leeuwinnen. De vier overwinningen op dit WK in Frankrijk kwamen dan ook niet allemaal even makkelijk tot stand; vaak vaak viel de beslissing pas laat in de wedstrijd. In alle vier wedstrijden op dit WK maakte Nederland een doelpunt in de 75e minuut of later. Tegen Japan zorgde Lieke Martens pas in de 90e minuut voor de bevrijdende treffer vanaf de strafschopstip. Een teken dat deze ploeg genoeg in de tank heeft voor de hele wedstrijd, of moet Nederland zich zorgen maken om het stroeve aanvalsspel?

In de laatste acht wedstrijden kregen de Oranje Leeuwinnen slechts vier doelpunten tegen. Drie van deze vier treffers vielen wel in de laatste drie wedstrijden. Opvallend is dat de laatste vier tegendoelpunten allemaal de 1-1 betekenden in de wedstrijd. Oranje heeft dus de laatste tijd geen moeite om het openingsdoelpunt te maken, maar wel om deze voorsprong vast te houden. Ook tegen Japan kwam de tegenstander langszij, maar gelukkig voor de Leeuwinnen werd de voorsprong weer hersteld. Zaak dus om tegen Italië de hele wedstrijd scherp te blijven.

Zaterdag wacht Italië dus in Valenciennes. Het is een terugkeer naar het Stade du Hainaut, waar Oranje eerder dit toernooi met 3-1 van Kameroen won. Kunnen de Leeuwinnen een nieuw hoofdstuk toevoegen aan dit sprookje en de halve finale van het WK bereiken?

