Fortuna Sittard verhuurt Semedo en zwaait miskoop definitief uit

Fortuna Sittard neemt tijdelijk afscheid van Lisandro Semedo, zo meldt de Limburgse club donderdag via de officiële kanalen. De 23-jarige aanvaller komt volgend seizoen op huurbasis uit voor OFI Kreta. Van Anthony Syhre wordt definitief afscheid genomen. De verdediger annex middenvelder uit Duitsland tekende in de winterstop van afgelopen seizoen een contract tot medio 2021 in Sittard, maar kwam door blessureleed nauwelijks aan spelen toe. Derhalve mag hij uitzien naar een andere werkgever.

“Lisandro heeft het afgelopen jaar een wisselvallig seizoen doorgemaakt. Hij is echter te allen tijde hard blijven trainen en is zeker een meerwaarde geweest voor het team. Met zijn spel heeft hij in het verleden bewezen zich te kunnen onderscheiden. Wij hopen dat Lisandro in een nieuwe omgeving zijn oude vorm kan oppakken”, aldus technisch manager Sjoerd Ars in een verklaring op de website van de Limburgers.

Ook het vertrek van Syhre wordt kort toegelicht door Ars. “Anthony werd een halfjaar geleden gehaald om onze verdediging te versterken. Op een van zijn eerste trainingen liep hij vervolgens een vervelende knieblessure op. Hij heeft er alles aan gedaan om zo snel mogelijk fit te worden, maar uiteindelijk heeft de kwetsuur ervoor gezorgd dat hij zich niet voor de volle honderd procent heeft kunnen bewijzen.”

Semedo meldde zich in 2017 bij Fortuna en kwam in zijn eerste seizoen tot vijftien doelpunten en vijftien assists. Mede hierdoor werd promotie naar de Eredivisie bewerkstelligd. Afgelopen seizoen bracht de aanvaller drie treffers en twee assists op zijn naam. Syhre kwam door een hardnekkige knieblessure tot slechts een optreden in de hoofdmacht van de Eredivisionist uit Sittard.