Barcelona haalt opvolger Jasper Cillessen voor 35 miljoen in huis

Neto is speler van Barcelona, zo meldt de grootmacht via de officiële kanalen. De doelman komt over van Valencia, dat zich woensdag versterkte met Jasper Cillessen. De Nederlander verkaste voor 35 miljoen euro naar de nummer vier van LaLiga en Neto verkast voor 26 miljoen euro plus 9 miljoen aan variabelen, zo melden de Catalanen.

Neto zal binnenkort een contract voor vier seizoenen ondertekenen. De Braziliaan krijgt een afkoopclausule van tweehonderd miljoen euro in het Camp Nou. De overstap van Neto is geen verrassing, daar Spaanse media al hadden gemeld dat de overstap van de 29-jarige sluitpost onderdeel was van de deal van Barcelona met Valencia aangaande Cillessen.

Neto was eerder actief voor Atlético Paranaense, Fiorentina en Juventus alvorens hij in de zomer van 2017 overstapte naar Valencia. Bij de Spaanse topclub groeide Neto uit tot een van de betere doelmannen van LaLiga. In totaal speelde de routinier 80 wedstrijden voor Valencia, waarbij de keeper 82 doelpunten moest incasseren en 24 keer de nul hield.

De Braziliaan moet bij Barcelona de concurrentiestrijd aangaan met Marc-André ter Stegen. De Duitser geldt al jarenlang als de eerste keus onder de lat bij de Catalaanse topclub. Cillessen was drie jaar lang de tweede keus en was alleen in de Copa del Rey verzekerd van veel speelminuten. Vooral vanwege het gebrek aan speeltijd aasde Cillessen na drie jaar op een vertrek bij Barcelona.