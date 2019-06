Marc-André ter Stegen neemt in stijl afscheid van ‘vriend’ Jasper Cillessen

Jasper Cillessen is sinds woensdag definitief speler van Valencia. De doelman verlaat Barcelona na drie seizoenen, nadat hij in 2016 voor dertien miljoen euro overkwam van Ajax. Cillessen aasde op een nieuwe uitdaging, daar hij in het Camp Nou weinig speeltijd kreeg vanwege de aanwezigheid van Marc-André ter Stegen. De Duitser neemt via Twitter in stijl afscheid van de Oranje-international.

Cillessen kwam doorgaans alleen in aanmerking op speelminuten in de Copa del Rey. Ter Stegen kreeg steevast de voorkeur als het om wedstrijden in LaLiga of de Champions League betrof. De Duitse doelman heeft de samenwerking met zijn voormalig collega bij Barcelona enorm gewaardeerd, zo geeft Ter Stegen aan via Twitter.

A serious professional, good teammate and friend. I enjoyed working together these past 3 years with you Jasper, always hard work and successful memories. Good luck with your new challenge and I look forward to playing against you next season. Fuerte abrazo @jaspercillessen ! ???? pic.twitter.com/t2CQDWAAUu — Marc ter Stegen (@mterstegen1) 26 juni 2019

“Een serieuze professional, een goede ploeggenoot en een vriend. Ik heb genoten van de samenwerking met jou, Jasper. Altijd hard aan het werk en herinneringen met veel succes. Succes met je nieuwe uitdaging. Ik kijk ernaar uit om tegen jou te spelen volgend seizoen. Fuerte abrazo (vrij vertaald dikke knuffel of het beste, red.)”, aldus Ter Stegen.