ADO ziet Sheraldo Becker naar promovendus vertrekken: ‘Een geweldige stap’

Sheraldo Becker zet zijn loopbaan voort in de Bundesliga. Het gepromoveerde Union Berlin maakt donderdagochtend namelijk via de officiële kanalen melding van de komst van de 24-jarige aanvaller. Becker komt over van ADO Den Haag, waar hij over een aflopend contract beschikte, en heeft zich voor vier jaar verbonden aan die Eisernen.

“Het is een geweldige stap voor mij om naar Duitsland te verhuizen. Ik kijk enorm uit naar mijn avontuur bij Union, dat mijn eerste club in het buitenland wordt. Het is nu belangrijk dat ik mijn rol in het team ga vinden en mijn bijdrage ga leveren aan het eerste Bundesliga-seizoen van de club”, reageert hij zelf op zijn overstap.

Oliver Ruhnert, directeur voetbalzaken van Union, is eveneens opgetogen met de deal: “We hebben met Sheraldo Becker een uitstekend opgeleide speler vastgelegd, die ondanks zijn jonge leeftijd al veel ervaring heeft op het hoogste niveau. Hij heeft een goed seizoen in de Eredivisie achter de rug en ik ben ervan overtuigd dat hij zijn kwaliteiten ook in de Bundesliga kan laten zien.”

Becker begon zijn loopbaan in de jeugd van Ajax, maar wist het nooit tot de hoofdmacht van de Amsterdammers te schoppen. Na een verhuurperiode bij PEC Zwolle werd hij drie jaar geleden door ADO ingelijfd. In totaal kwam hij tot 95 optredens namens de club uit de Hofstad, waarin hij goed was voor 13 goals en 21 assists.