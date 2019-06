Man United eist ‘enkel harde cash’ in wending in transfersaga van 70 miljoen

Een overgang van Romelu Lukaku van Manchester United naar Internazionale lijkt steeds realistischer te worden. Gianluca Di Marzio van Sky Italia meldt dat de Engelse grootmacht bereid is de spits eerst voor twee jaar te verhuren voor tien miljoen euro, alvorens Inter de Belg verplicht moet overnemen door een optie tot koop ter hoogte van zestig miljoen.

Volgens de transferexpert wordt het eerste formele bod momenteel voorbereid, nadat alle partijen al meerdere gesprekken hebben gevoerd. Inter kan niet meteen zeventig miljoen euro overmaken aan United. De Italiaanse club hoopt United te overtuigen met de genoemde constructie, aangezien trainer Antonio Conte de international dolgraag aan zijn selectie wil toevoegen.

United zou volgens Italiaanse media graag Mauro Icardi willen verwelkomen. De spits leefde afgelopen seizoen in onmin met Inter en zou openstaan voor een nieuw avontuur. Ook Het Laatste Nieuws meldt dat Inter United hoopt te overtuigen met de verplichte optie tot koop. Volgens de Belgische krant staat United echter niet open voor een ruildeal. 'Enkel harde cash', zo klinkt het.

Het voorstel van Inter wordt volgende week besproken met United. Zaakwaarnemer Federico Pastorello liet eerder al weten dat Lukaku graag naar i Nerazzurri verkast. "Het is zijn droom en zoals alle dromen zijn die moeilijk te verwezenlijken. Maar niets is onmogelijk. Inter probeert hem te strikken. Lukaku heeft openlijk zijn plannen en wensen uitgedrukt. We zullen zien", aldus de belangenbehartiger.