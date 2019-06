‘Na Sevilla en Schalke 04 schrikken ook Fransen van vraagprijs Bas Dost’

Verschillende clubs azen op Bas Dost. Eerder werden Sevilla, Schalke 04 en Tigres gelinkt aan de aanvaller van Sporting Portugal en nu zou ook Girondins Bordeaux zich hebben gemeld in Portugal voor de spits. De werkgever van Dost hanteert echter een onrealistische vraagprijs volgens de Fransen, meldt A Bola.

De Portugese krant stelt dat de club uit Bordeaux is geschrokken van de prijs van twintig miljoen euro voor Dost. De topclub uit Lissabon staat wel open voor een vertrek van de dertigjarige Nederlander, maar wil hem niet voor een habbekrats laten gaan. Naast Sevilla en Schalke 04 vindt nu ook Bordeaux de geëiste som voor Dost te gortig.

De aanvaller ligt nog tot medio 2021 vast bij de club van trainer Marcel Keizer. Dost sloot zich in 2016 aan bij Sporting Portugal en wist tot op heden 93 keer het net te vinden in 125 wedstrijden voor de Portugezen. Het Mexicaanse Tigres had ook interesse in Dost, maar de spits wil zijn huidige werkgever niet verlaten voor een mindere competitie.

Ook een club uit China had zich naar verluidt gemeld, maar Dost bleef bij zijn standpunt en wil niet in een kleinere competitie acteren. Volgens berichten in de Portugese media moet Sporting Portugal flink bezuinigen. De spits van os Leões drukt met zijn salaris op de begroting van de topclub uit Lissabon, waardoor een transfer nog altijd tot de mogelijkheden behoort.