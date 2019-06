‘Een droom om terug te keren bij Ajax, maar voor nu is dat niet het doel’

Teun Bijleveld ruilde eerder deze maand Ajax in voor Heracles Almelo. De 21-jarige middenvelder speelde de afgelopen twee seizoenen voor Jong Ajax en wil zichzelf nu laten zien in de Eredivisie. Bijleveld zette zijn handtekening onder een tweejarig contract, met een optie voor nog een jaar. Halverwege 2017 maakte hij de overstap van AZ naar Ajax in de hoop het eerste elftal te halen, maar zover kwam het niet. “Ik ben eigenlijk heel blanco naar Ajax gegaan”, kijkt Bijleveld terug.

In gesprek met Ajax Showtime kijkt Bijleveld terug op twee mooie jaren bij Jong Ajax. “Ik ben nu 21 en ik denk dat het voor mijn persoonlijke ontwikkeling het beste is om in de Eredivisie te voetballen. Dat zag ik eerder bij Heracles Almelo gebeuren, dus vandaar de stap. Dat is eigenlijk de enige reden”, verklaart Bijleveld zijn transfer. “Ik heb mezelf erg goed ontwikkeld bij Ajax en daar ben ik de club heel dankbaar voor. Die laatste stap is net niet gelukt, maar ik heb door mijn tijd bij Ajax wel de stap naar Heracles kunnen maken. Het is wel mijn droom om terug te keren bij Ajax, maar voor nu is dat niet het doel. Het doel is om eerst te slagen bij Heracles en daarna zien we wel verder.”

Vorig jaar stond Bijleveld ook al in de belangstelling van clubs uit de Eredivisie. Destijds koos hij ervoor om toch bij Ajax te blijven. “Ik dacht: ik blijf bij Ajax en wie weet lukt het me. Maar op een gegeven moment moet je kiezen voor je ontwikkeling en minuten gaan maken in de Eredivisie”, is Bijleveld realistisch. De voormalig jeugdspeler van AZ weet dat een basisplaats bij Heracles niet gegarandeerd is. “Ik ben gehaald als eerste elftal-speler en hoop voor mijn plekje te strijden. Ze hebben een visie, een manier van spelen, dat bevalt me allemaal wel. Ook het stadion en de faciliteiten zijn top. Heracles was voor mij de beste optie.”

Terugkijken op zijn periode bij Ajax doet Bijleveld met een goed gevoel. Waar de regerend landskampioen vaak wordt omschreven als een kille club, heeft hij dat zo totaal niet ervaren. “Nee, helemaal niet. Ik heb het niet ervaren als kil en koud. De technische en medische staf waren ook heel betrokken en heel behulpzaam”, aldus de kersverse Heraclied. “Ik heb echt een fantastische tijd gehad bij Ajax. Ben achteraf ook heel blij met de keuze om daar te gaan voetballen. Ik ben er een betere voetballer geworden, zowel mentaal als op voetbalgebied. Ik heb er geen moment spijt van gehad.”