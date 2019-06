Van Persie sprak Depay aan op foto's: 'Waarom zou ik dat niet mogen?'

Memphis Depay deelt regelmatig foto's op Instagram waarop de aanvaller van Olympique Lyon laat zien dat hij over dure spullen beschikt. Robin van Persie vroeg Depay eens waarom de voormalig PSV'er dit deed, waarna Depay veel foto's in eerste instantie verwijderde. In gesprek met LINDA vertelt de Oranje-international waarom hij even later de foto's wel weer op Instagram plaatste.

"Ik begreep wat hij (Van Persie, red.) ermee bedoelde te zeggen, daarom haalde ik ze er in eerste instantie af. Maar later dacht ik: waarom zou ik niet mogen laten zien wat ik heb gekocht van mijn zelf verdiende geld?”, zegt Depay. De aanvaller zegt van voetbal te houden, maar geeft aan dat hij tegelijkertijd meer is dan alleen een voetballer.

“Ik ben ook fashion en muziek. Dus moet je je afvragen hoe je jezelf wilt presenteren aan de buitenwereld. Wil ik mezelf zijn, of wil ik uitstralen dat ik een regular dude ben? Met alle respect: ik wil niet doorsnee zijn”, stelt Depay, die nu inziet dat hij te veel tijd heeft verspild aan 'materiële zaken waarmee ik succes wilde uitstralen'.

“Tegenwoordig zijn dingen als liefde voor de mensen om me heen en het geloof veel belangrijker voor me. Een Rolex kopen is alleen leuk als je er zelf hard voor hebt gewerkt. Ik laat mijn volgers een pad zien; iets wat zij misschien ook kunnen bereiken als ze er maar hard genoeg voor werken. Een deel van mijn leven ís ook mooi”, aldus Depay.