‘Bruma wordt op één na duurste PSV-aankoop; transfersom kan oplopen’

PSV presenteert Armindo Bruma vrijdag, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De aanvaller komt over van RB Leipzig en verkiest een dienstverband in het Philips Stadion boven een overstap naar FC Porto. Volgens het regionale dagblad wordt de buitenspeler de op één na duurste aankoop uit de clubgeschiedenis. Alleen voor Mateja Kezman werd in 2000 meer geld betaald.

Bruma komt voor een bedrag van twaalf miljoen euro over van de Bundesliga-club. De transfersom kan middels ‘bescheiden’ bonussen nog verder oplopen, zo klinkt het. Met de komst van de Portugees wordt FC Porto afgetroefd. De Portugese topclub had volgens lokale media een akkoord over een transfersom van vijftien miljoen euro, maar toch is PSV erin geslaagd om hem los te weken bij Leipzig. Ook Spartak Moskou had naar verluidt interesse.

Bruma is de eerste grote aankoop van technisch manager John de Jong. Achter de schermen is de opvolger van Marcel Brands geholpen door operationeel directeur Peter Fossen. Laatstgenoemde is en jurist bij PSV en heeft al veel ervaring opgedaan bij complexe transferdossiers, waaronder die van Gastón Pereiro. Fossen reisde woensdag samen met zaakwaarnemer Catio Baldé en Bruma af naar Eindhoven, om de transfer af te ronden.

Bruma wordt na Kezman, die veertien miljoen euro kostte, de duurste PSV-aankoop uit de geschiedenis. Voor Maxi Romero betaalde PSV elf miljoen euro en hij staat daarmee op de derde plaats. Met het aantrekken van Bruma anticipeert De Jong op het aanstaande vertrek van Steven Bergwijn en Hirving Lozano. Bruma was in 2016 al in beeld bij PSV, maar destijds bleek hij te duur. Na een tegenvallend seizoen bij Leipzig mocht hij vertrekken.