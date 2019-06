Frank de Boer gaat onderuit met Atlanta United na bizarre slotfase

Frank de Boer weet met Atlanta United weer wat verliezen is. Op bezoek bij Toronto FC gingen the Five Stripes in blessuretijd met 3-2 ten onder. Scheidsrechter Alan Kelly had al voor het einde van de wedstrijd gefloten toen hij op advies van de VAR de bal nog op de stip legde voor Atlanta United, maar dat buitenkansje was niet aan Josef Martínez besteed. Hij schoot over en liet zodoende na om een punt te pakken voor de huidige nummer vier van de Eastern Conference in de Major League soccer.

Zowel de thuisploeg als Atlanta United moest een aantal vaste krachten missen door interlandverplichtingen. Zonder de internationals was het Toronto dat al na 27 seconden spelen op voorsprong kwam. Tsubasa Endoh was doelman Brad Guzan te slim af en tikte de 1-0 binnen. Na ruim een kwartier spelen ging de bal op de stip en tekende Martínez vanaf elf meter voor de gelijkmaker. Even later stond Julian Gressel op de juiste plek om De Boer opnieuw te laten juichen: 1-2.

Heartbreaking finish up North. The highlights ?? pic.twitter.com/okMAOcl5cN — Atlanta United FC (@ATLUTD) 27 juni 2019

Toronto toonde veerkracht en kwam nog voor rust op gelijke hoogte. De Canadese buitenspeler Jacob Shaffelburg had een afgemeten voorzet in huis, waaruit Alejandro Pozuelo met het hoofd kon scoren. Na rust leek het er lang op dat beide ploegen de punten gingen delen. Echter, in blessuretijd maakte Florentin Pogba een overtreding in het strafschopgebied. Pozuelo maakte dankbaar gebruik van de fout van de Fransman en tekende voor de winnende.

De laatste aanval van de wedstrijd leek niets uit te halen voor Atlanta United. Arbiter Kelly floot de wedstrijd af, maar kreeg toen ingefluisterd dat er hands was gemaakt in het strafschopgebied. Daarop besloot hij het duel alsnog te hervatten met een strafschop voor de ploeg van De Boer. Martínez nam plaats achter de bal en schoot de bal over, waardoor de drie punten achterblijven in Toronto. Het betekent de eerste nederlaag voor Atlanta United sinds 25 mei, toen er met 2-1 werd verloren bij Real Salt Lake.