‘Ajax ondervindt hevige concurrentie vanuit buitenland voor Bergwijn’

Steven Bergwijn wordt woensdagavond in de Duitse media opnieuw in verband gebracht met een transfer naar Bayern München. De Duitse recordkampioen probeert al nagenoeg de gehele transferperiode Leroy Sané te strikken, maar meldt zich mogelijk bij PSV indien de aanvaller van Manchester City definitief onhaalbaar blijkt, meldt Kicker.

Het is algemeen bekend dat Bayern verregaande belangstelling heeft voor Sané. Laatstgenoemde zou ook wel oren hebben naar een overstap naar de Allianz Arena, maar vooralsnog komen Bayern en Manchester City er niet uit over de te betalen transfersom voor de Duits international. Kicker verzekert dat Bayern enkele alternatieven heeft gesignaleerd voor Sané.

Zo staat Ousmane Dembélé hoog op het verlanglijstje van de club, berichtte eerder ook BILD al. De 22-jarige Franse aanvaller is niet onomstreden bij Barcelona en heeft naar verluidt moeite om te aarden in Spanje. Dembélé was eerder in Duitsland succesvol bij Borussia Dortmund en Bayern heeft goede hoop dat een terugkeer naar de Bundesliga diens ontwikkeling ten goede zou komen.

Bayern wedt echter niet op één paard: ook Bergwijn wordt als een interessante aanvallende versterking beschouwd. De international van het Nederlands elftal werd in een eerder stadium aan gelinkt aan de club van trainer Niko Kovac, terwijl ook Ajax nadrukkelijk naar zijn diensten hengelt. Bergwijn, die nog tot de zomer van 2022 vastligt bij PSV, moet naar verluidt ongeveer 40 miljoen euro kosten.