Cillessen won informatie in bij landgenoten: ‘Om Valencia te leren kennen’

Jasper Cillessen reageert verheugd op zijn transfer naar Valencia. De doelman vertrekt voor een bedrag van 35 miljoen euro bij Barcelona, zo werd woensdagavond officieel bekend. "Het is ongelofelijk en voor mij heel bijzonder, ik kan niet wachten om te beginnnen", laat Cillessen weten tegenover de camera's van VCF Media, het mediakanaal van zijn nieuwe club.

"Ik ben erg blij", gaat de keeper van het Nederlands elftal verder. Cillessen werd ook in verband gebracht met onder meer Benfica en Everton, maar koos voor Valencia. "Ik heb direct gezegd dat ik naar Valencia toe wilde. Voor mij was het geen moeilijke keuze." Cillessen won informatie in bij Hedwiges Maduro, die tussen 2008 en 2012 uitkwam voor Valencia, en Ronald Koeman, die in 2007 een half jaar trainer was van de club.

"Ik heb gesproken met Maduro en Koeman, maar niet om te beoordelen of Valencia een goede optie was of niet, maar om de club te leren kennen", verklaart de dertigjarige goalie. "Valencia is een speciale en geweldige club met een fantastische geschiedenis. Voor mij was het heel gemakkelijk, ik wil hier winnen. Vandaag is een heel speciale dag voor mij."