Voormalig Eredivisie-verdediger brengt titelkandidaat Nigeria ronde verder

Nigeria heeft op de Afrika Cup met minieme cijfers gewonnen van Guinee (1-0) . De Super Eagles, drievoudig winnaar van het toernooi, staan na twee groepsduels op zes punten en zijn daarmee verzekerd van een plaats in de achtste finale. Guinee was woensdag lange tijd op weg naar een goed resultaat, maar moest uiteindelijk toch een nederlaag incasseren door een doelpunt van Kenneth Omeruo, ex-verdediger van onder meer ADO Den Haag. Aan de eerste twee groepswedstrijden hield de formatie van bondscoach Paul Put slechts een punt over, waardoor een plek bij de laatste zestien nog lang geen uitgemaakte zaak is.

Guinee begon nog wel voortvarend aan het treffen in Alexandrië en kreeg al na drie minuten een goede mogelijkheid om de score te openen. Ibrahima Cissé zag een afstandsschot echter vakkundig worden gekeerd door Daniel Akpeyi. Sory Kaba wist eveneens niet te scoren met een geplaatst schot in de hoek. Nigeria kreeg kansen via onder meer Wilfred Ndidi en Odion Ighalo, maar het elftal van bondscoach Gernot Rohr ging zonder doelpunten de rust in.

Ook in de tweede helft hield Guinee, met Champions League-winnaar Naby Keïta in de gelederen, lange tijd stand. De middenvelder van Liverpool, net terug van een blessure, moest kort na rust een blessurebehandeling ondergaan, maar kon uiteindelijk verder spelen. Nigeria was in de persoon van Alex Iwobi dicht bij de 1-0. Het schot van de Arsenal-aanvaller werd echter uit de hoek geplukt door Akpeyi, terwijl ook Peter Etebo een goede kans in rook zag opgaan.

De winnende treffer van Nigeria kwam er alsnog in de slotfase. Een bekeken kopbal van Omeruo maakte ruim een kwartier voor tijd het verschil tussen beide landen. Het goede voorbereidende werk was van Moses Simon, die Omeruo vanaf de zijkant bediende met een afgemeten voorzet. Guinee probeerde de achterstand nog ongedaan te maken, maar het slotoffensief leverde niet het gewenste resultaat op. Nigeria is na twee wedstrijden dus al door. Het elftal van Put hoopt zondag tegen Burundi, dat eveneens met 1-0 verloor van Nigeria, kwalificatie voor de achtste finale af te dwingen.