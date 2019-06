Egyptenaar weggestuurd na pikante berichten aan vrouwen van medespelers

Egypte gaat vanavond tegen Congo op zoek naar zijn tweede overwinning op de Afrika Cup. Het gastland zal het in dat duel wel moeten doen zonder Amr Warda, die eerder op de woensdag uit de selectie is gezet. De Egyptische voetbalbond heeft niet bekendgemaakt waarom het tot deze beslissing is gekomen, maar volgens internationale en lokale media speelt er het een en ander op de achtergrond.

Verschillende Egyptische media en ook de BBC melden dat Warda verbannen is vanwege een flinke hoeveelheid pikante berichten die hij via social media aan meerdere vrouwen heeft gestuurd. Onder de ontvangers van deze berichten via WhatsApp en Instagram bevonden zich naar verluidt ook echtgenoten van enkele van zijn ploeggenoten bij PAOK Saloniki, de club waar hij sinds tweeënhalf jaar onder contract staat.

Warda streek begin 2017 neer bij PAOK, maar werd na een halfjaar voor een seizoen verhuurd aan Atromitos. De linksbuiten keerde vervolgens een jaar geleden terug naar PAOK, dat hem begin dit jaar opnieuw naar Atromitos liet vertrekken. Of de berichten die Warda aan de vrouwen van zijn ploeggenoten stuurde mee hebben gewogen in de beslissing om hem opnieuw te verhuren is niet duidelijk, maar het is wel zeker dat de kwestie al langer speelt.

Berichten over de activiteiten van Warda kwam in de aanloop naar de Afrika Cup al naar buiten en het feit dat de 29-voudig international wel werd opgenomen in de selectie van de Farao’s leidde toen al tot de nodige kritiek van fans en de Egyptische media. De bond van het Noord-Afrikaanse land laat nu weten tot deze beslissing te zijn gekomen ‘om de discipline, toewijding en concentratie in stand te houden’.